Іспанія запускає єдиний транспортний абонемент — скільки коштує

Швидкісний потяг Renfe в Іспанії. Фото: Renfe

Із 21 січня 2026 року Іспанія запровадила місячний проїздний — транспортний абонемент, що дозволяє подорожувати майже всєю країною за фіксовану плату.

Вартість становить 60 євро на місяць, для осіб до 26 років — 30 євро, повідомляє іспанське Міністерство транспорту.

Реклама

Читайте також:

Що охоплює абонемент

Проїзний діє на приміські й регіональні поїзди Renfe Cercanías і Media Distancia, а також на державні міжміські автобуси. Це дає змогу безліч разів їздити між містами, добиратися на роботу, навчання або раптово вирушати на вихідні, не рахуючи вартість кожної поїздки.

Абонемент поєднується з іншими програмами: залишається чинним проїзний за 20 євро для Cercanías і безкоштовний проїзд для дітей до 15 років.

Хто може отримати знижку

Особи до 26 років купують абонемент за 30 євро. Потрібно зареєструватися на сайті Міністерства транспорту, отримати персональний код і ввести його під час купівлі. Реєстрація має бути завершена щонайменше за 24 години до першого оформлення.

Діти, народжені з 1 січня 2012 року, і надалі їздять безкоштовно, але після окремої реєстрації та отримання коду.

Як користуватися абонементом

Після придбання обирають дату початку дії — у межах 30 днів від оформлення. Абонемент діє рівно місяць і дає змогу без додаткової плати сідати на Cercanías, Media Distancia та міжміські автобуси.

На високошвидкісні поїзди AVE тариф поки не поширюється, проте навіть без них проїзний відкриває всю країну за одну фіксовану суму.

Уряд розраховує, що така схема зробить пересування Іспанією простішим, доступнішим і вигіднішим як для щоденних поїздок, так і для подорожей.

Раніше ми писали, що у Іспаніі після великої залізничної катастрофи вдвічі знизили рух швидкісних потягів.

Також ми писали, що в ЄС почнуть діяти оновлені правила для деяких водіїв.