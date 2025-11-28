УЗ прискорила рух потягу з Києва до Варшави на 2 години — новий графік

Поїзд Хелм — Київ. Ілюстративне фото: пресслужба УЗ

Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години. Оновлений потяг прибуватиме до головного вокзалу польської столиці, звідки буде зручно дістатися в будь-яку точку міста.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Вдосконалила потяг Київ — Варшава

В УЗ повідомили, що тепер потяг відправлятиметься з Києва о 19:51 та прибуватиме до Варшави о 09:43. Назад з польської столиці поїзд вирушатиме о 18:41, а прибуватиме до Києва — о 09:49.

З 14 грудня потяг прибуватиме до головного вокзалу польської столиці Варшави Центральної, звідки пасажирам буде зручно пересісти на громадський транспорт по місту.

За новим графіком до Польщі також можна буде дістатися оновленим поїздом №23/34 Київ — Холм. Завдяки новому маршруту можна буде швидко та лише із 1 пересадкою дістатися до Варшави.

З Києва потяг вирушатиме о 21:57 та прибуватиме до Холма о 8:08. Рівно за пів години — о 8:38 з Холма відправляється #IC 2802 Gorski на Щецин через Варшаву на Познань. Потяг прибуватиме до польської столиці о 11:19.

