Головна Транспорт З Києва до Варшави на 2 години швидше — УЗ анонсувала зміни

З Києва до Варшави на 2 години швидше — УЗ анонсувала зміни

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 06:15
УЗ прискорила рух потягу з Києва до Варшави на 2 години — новий графік
Поїзд Хелм — Київ. Ілюстративне фото: пресслужба УЗ
Ключові моменти Вдосконалила потяг Київ — Варшава

Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години. Оновлений потяг прибуватиме до головного вокзалу польської столиці, звідки буде зручно дістатися в будь-яку точку міста.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Читайте також:

Вдосконалила потяг Київ — Варшава

В УЗ повідомили, що тепер потяг відправлятиметься з Києва о 19:51 та прибуватиме до Варшави о 09:43. Назад з польської столиці поїзд вирушатиме о 18:41, а прибуватиме до Києва — о 09:49.

З 14 грудня потяг прибуватиме до головного вокзалу польської столиці Варшави Центральної, звідки пасажирам буде зручно пересісти на громадський транспорт по місту.

За новим графіком до Польщі також можна буде дістатися оновленим поїздом №23/34 Київ — Холм. Завдяки новому маршруту можна буде швидко та лише із 1 пересадкою дістатися до Варшави.

З Києва потяг вирушатиме о 21:57 та прибуватиме до Холма о 8:08. Рівно за пів години — о 8:38 з Холма відправляється #IC 2802 Gorski на Щецин через Варшаву на Познань. Потяг прибуватиме до польської столиці о 11:19. 

Раніше ми розповідали, що Головний сервісний центр МВС призупинив діяльність 106 торговельних організацій, що продають транспортні засоби та їхні складові частини.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Польща Укрзалізниця подорож поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
