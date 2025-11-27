Укрзалізниця запустить щогодинні рейси між Києвом і Львовом — коли запрацює новий графік

Інформаційне табло УЗ. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця анонсувала впровадження тактового руху між Києвом та Львовом. Компанія запроваджує новий графік на 2026 рік, який стартує до новорічних свят — вже 14 грудня цього року. Для зручності пасажирів, буде організовано рух поїздів між цими великими містами щогодини.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Тактовий рух між Києвом та Львовом

В компанії зазначили, що з грудня на найпопулярнішому напрямку Київ — Львів — Київ потяги почнуть курсувати щогодини, за стабільним і повторюваним розкладом цілий рік. В УЗ попередили, що такий графік може бути змінений у позапіковий період.

"Тактовий рух — це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини). Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express", — йдеться в повідомленні.

Перевізник підкреслив, що така система буде дуже зручною для пасажирів — вони зможуть без проблем запам'ятати розклад. Для УЗ тактовий рух також має ряд переваг — він дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік та мінімізувати пікові навантаження.

