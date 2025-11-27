Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт УЗ запровадила тактовий рух між Києвом і Львовом — деталі

УЗ запровадила тактовий рух між Києвом і Львовом — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 15:20
Укрзалізниця запустить щогодинні рейси між Києвом і Львовом — коли запрацює новий графік
Інформаційне табло УЗ. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Тактовий рух між Києвом та Львовом

Укрзалізниця анонсувала впровадження тактового руху між Києвом та Львовом. Компанія запроваджує новий  графік на 2026 рік, який стартує до новорічних свят — вже 14 грудня цього року. Для зручності пасажирів, буде організовано рух поїздів між цими великими містами щогодини.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Реклама
Читайте також:

Тактовий рух між Києвом та Львовом

В компанії зазначили, що з грудня на найпопулярнішому напрямку Київ — Львів — Київ потяги почнуть курсувати щогодини, за стабільним і повторюваним розкладом цілий рік. В УЗ попередили, що такий графік може бути змінений у позапіковий період.

"Тактовий рух — це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини). Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express", — йдеться в повідомленні.

Перевізник підкреслив, що така система буде дуже зручною для пасажирів — вони зможуть без проблем запам'ятати розклад. Для УЗ тактовий рух також має ряд переваг — він дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік та мінімізувати пікові навантаження.

Раніше ми розповідали, що відповідно до цінової політики Укрзалізниці, вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Також ми писали, що протягом наступних 10 років амстердамський аеропорт Схіпхол вдосконалять новими терміналами, пірсами, а також воротами для більших літаків.

Київ Укрзалізниця подорож транспорт туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації