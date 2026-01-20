Відео
Головна Транспорт Популярна авіакомпанія встановила нові обмеження для пасажирів

Популярна авіакомпанія встановила нові обмеження для пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 22:20
SWISS встановила нові обмеження — чим не можна користуватись в літаку
Літак SWISS. Фото: swiss.com

Найбільша авіакомпанія Швейцарії Swiss International Air Lines (SWISS) запровадила нову заборону для пасажирів. Компанія заборонила заряджати павербанками гаджети на борту літака.

Про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії.

Читайте також:

SWISS встановила нові обмеження для пасажирів

Зазначається, що нові обмеження були запроваджені через те, що несправний літієвий акумулятор може потенційно спричини пожежу.

Згідно з новими правилами, заряджання електронних пристроїв, таких як мобільні телефони або планшети, через павербанки під час польоту більше не дозволяється.

Заряджання самого зовнішнього акумулятора від електромережі літака також заборонено. Окрім того, кожен пасажир може взяти на борт не більше двох зовнішніх акумуляторів. Максимально допустима потужність одного акумулятора — 100 Вт·год.

Портативні зарядні пристрої з потужністю батареї від 100 до 160 Вт·год можна брати на борт літака тільки за попереднім погодженням з авіакомпанією.
Аналогічні правила поширюються також на електронні сигарети.

Портативні зарядні пристрої також не можна розміщувати у верхніх багажних відсіках: їх необхідно зберігати у кишені сидіння чи у ручній поклажі під сидінням попереду.

Зарядні пристрої також суворо забороняється зберігати у зареєстрованому багажі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міжнародний аеропорт Дубая ввів нові правила для пасажирів

Також ми писали, як не стати жертвою злочинців в аеропорту та зберегти свою валізу та цінні речі. В пригоді вам стануть яскраві стрічки та наклейки.

авіарейси подорож гаджети літаки заборони
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
