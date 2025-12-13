Відео
Головна Транспорт Їжа в літаку — які продукти можна покласти у валізу

Їжа в літаку — які продукти можна покласти у валізу

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 10:12
Які продукти не заборонено брати із собою в багаж літака — список
Туристка збирає речі в аеропорт. Фото: freepik.com

Зібрати валізу із сувенірами доволі непросто — особливо якщо ви везете додому щось їстівне. Адміністрація транспортної безпеки (TSA) встановила суворі правила щодо перевезення рідин, які поширюються також на перевезення продуктів. Щоб уникнути неприємностей — краще брати в аеропорт лише дозволену їжу.

Про це пише Travel and Leisure.

Читайте також:

М'ясо та тверді сири у вакуумній упаковці

Оскільки обидва ці продукти не є рідкими, їх можна без проблем перевозити у ручній поклажі або зареєстрованому багажі. Вони мають бути у вакуумній упаковці.

Спеції

Оскільки спеції сушені, їх зазвичай можна перевозити в ручній поклажі або зареєстрованому багажі. Перед вильотом переконайтеся, що вони марковані та запечатані, щоб їх не сплутали з іншими речовинами. 

Сухі продукти

У цю групу входять макарони, сухі боби, зернові та інші продукти, що не містять рідини. Їх можна перевозити в ручній поклажі або зареєстрованому багажі.

Пакетовані снеки

Герметично запаковані снеки, такі як батончики з гранолою, горіхи, чипси, крекери та печиво, можна без проблем перевозити в ручній поклажі або зареєстрованому багажі.

Шоколад і цукерки

Кондитерські цукерки та плитки шоколаду можна без проблем брати з собою додому. Запаковані солодощі сміливо кладіть в ручну поклажу або у зареєстрований багаж.

Кава та чай

Кавові зерна, розсипне чайне листя або сухі чайні пакетики вважаються сухими продуктами, тому їх без проблем можна пакувати в багаж.

Сухофрукти

Свіжі фрукти та овочі не можна брати в багаж, але в сушеному вигляді вони офіційно дозволені. Тут застосовуються ті самі правила, що й для сушених продуктів та упакованих снеків.

Пироги та торти

Пироги та торти також дозволено перевозити — ці продукти можна перевозити як у ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі.

Сендвічі

Перед вильотом можете зайти в кафе, щоб купити сендвіч, але щоб уникнути проблем в аеропорту — відмовтеся від соусу.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, як не стати жертвою злочинців в аеропорту та зберегти свою валізу та цінні речі. В пригоді вам стануть яскраві стрічки та наклейки.

авіарейси продукти правила подорож туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
