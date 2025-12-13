Які продукти не заборонено брати із собою в багаж літака — список

Їжа в літаку — які продукти можна покласти у валізу
Зібрати валізу із сувенірами доволі непросто — особливо якщо ви везете додому щось їстівне. Адміністрація транспортної безпеки (TSA) встановила суворі правила щодо перевезення рідин, які поширюються також на перевезення продуктів. Щоб уникнути неприємностей — краще брати в аеропорт лише дозволену їжу.
М'ясо та тверді сири у вакуумній упаковці
Оскільки обидва ці продукти не є рідкими, їх можна без проблем перевозити у ручній поклажі або зареєстрованому багажі. Вони мають бути у вакуумній упаковці.
Спеції
Оскільки спеції сушені, їх зазвичай можна перевозити в ручній поклажі або зареєстрованому багажі. Перед вильотом переконайтеся, що вони марковані та запечатані, щоб їх не сплутали з іншими речовинами.
Сухі продукти
У цю групу входять макарони, сухі боби, зернові та інші продукти, що не містять рідини. Їх можна перевозити в ручній поклажі або зареєстрованому багажі.
Пакетовані снеки
Герметично запаковані снеки, такі як батончики з гранолою, горіхи, чипси, крекери та печиво, можна без проблем перевозити в ручній поклажі або зареєстрованому багажі.
Шоколад і цукерки
Кондитерські цукерки та плитки шоколаду можна без проблем брати з собою додому. Запаковані солодощі сміливо кладіть в ручну поклажу або у зареєстрований багаж.
Кава та чай
Кавові зерна, розсипне чайне листя або сухі чайні пакетики вважаються сухими продуктами, тому їх без проблем можна пакувати в багаж.
Сухофрукти
Свіжі фрукти та овочі не можна брати в багаж, але в сушеному вигляді вони офіційно дозволені. Тут застосовуються ті самі правила, що й для сушених продуктів та упакованих снеків.
Пироги та торти
Пироги та торти також дозволено перевозити — ці продукти можна перевозити як у ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі.
Сендвічі
Перед вильотом можете зайти в кафе, щоб купити сендвіч, але щоб уникнути проблем в аеропорту — відмовтеся від соусу.
