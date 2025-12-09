Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як не стати жертвою крадіїв в аеропорту — цінні поради

Як не стати жертвою крадіїв в аеропорту — цінні поради

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 12:47
Як вберегти валізу від крадіїв в аеропорту — поради мандрівникам
Аеропорт. Ілюстративне фото: Pexels

Цього вікенду в аеропорту Хітроу (Англія) сталася шокуюча крадіжка. У жінки викрали валізу в багатоповерховому паркінгу, розташованому прямо навпроти зони реєстрації в терміналі 3. На неї напала група з чотирьох чоловіків із перцевим спреєм.

Експерти розповіли виданню Daily Mail, як не стати жертвою злочинців.

Реклама
Читайте також:

Ніколи не залишайте свій багаж без нагляду

Незалежно від того, чи вивантажуєте ви речі з автомобіля на парковці, чи виходите з громадського транспорту, чи відходите від свого місця в залі очікування, щоб купити напої, завжди тримайте свій багаж поруч.

Зробіть свою валізу більш унікальною 

Злодії часто вибирають валізи непримітного кольору, щоб не викликати зайвої уваги в аеропорту. Прив'яжіть до свого багажу яскраву стрічку чи велику наклейку. Це не лише допоможе запобігти крадіжці, а й полегшить пошуки, якщо ви все ж таки втратите свою валізу.

Використовуйте AirTag або інший пристрій для відстеження

Покладіть у вашу валізу Apple AirTag, Tile або Samsung SmartTag. Ці трекери будуть корисними не тільки для розслідування крадіжок, але й для пошуку загубленого багажу — вони надають дані про місцезнаходження в режимі реального часу. Проте не забудьте перед вильотом їх зарядити.

Не затримуйтеся на стійці реєстрації або при отриманні багажу

Злодії часто стежать за втомленими мандрівниками, а також людьми, які зосереджені на своїх телефонах. Завжди тримайте свою валізу поруч із собою та будьте пильними в аеропорту.  Коли забираєте багаж у пункті призначення, станьте прямо біля стрічки та одразу забирайте свою валізу — не дозволяйте їй пройти ще один круг.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.

аеропорти подорож транспорт поради злочин
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації