Як вберегти валізу від крадіїв в аеропорту — поради мандрівникам

Цього вікенду в аеропорту Хітроу (Англія) сталася шокуюча крадіжка. У жінки викрали валізу в багатоповерховому паркінгу, розташованому прямо навпроти зони реєстрації в терміналі 3. На неї напала група з чотирьох чоловіків із перцевим спреєм.

Експерти розповіли виданню Daily Mail, як не стати жертвою злочинців.

Ніколи не залишайте свій багаж без нагляду

Незалежно від того, чи вивантажуєте ви речі з автомобіля на парковці, чи виходите з громадського транспорту, чи відходите від свого місця в залі очікування, щоб купити напої, завжди тримайте свій багаж поруч.

Зробіть свою валізу більш унікальною

Злодії часто вибирають валізи непримітного кольору, щоб не викликати зайвої уваги в аеропорту. Прив'яжіть до свого багажу яскраву стрічку чи велику наклейку. Це не лише допоможе запобігти крадіжці, а й полегшить пошуки, якщо ви все ж таки втратите свою валізу.

Використовуйте AirTag або інший пристрій для відстеження

Покладіть у вашу валізу Apple AirTag, Tile або Samsung SmartTag. Ці трекери будуть корисними не тільки для розслідування крадіжок, але й для пошуку загубленого багажу — вони надають дані про місцезнаходження в режимі реального часу. Проте не забудьте перед вильотом їх зарядити.

Не затримуйтеся на стійці реєстрації або при отриманні багажу

Злодії часто стежать за втомленими мандрівниками, а також людьми, які зосереджені на своїх телефонах. Завжди тримайте свою валізу поруч із собою та будьте пильними в аеропорту. Коли забираєте багаж у пункті призначення, станьте прямо біля стрічки та одразу забирайте свою валізу — не дозволяйте їй пройти ще один круг.

