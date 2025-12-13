Какие продукты не запрещено брать с собой в багаж самолета — список

Туристка собирает вещи в аэропорт. Фото: freepik.com

Собрать чемодан с сувенирами довольно непросто — особенно если вы везете домой что-то съедобное. Администрация транспортной безопасности (TSA) установила строгие правила по перевозке жидкостей, которые распространяются также на перевозку продуктов. Чтобы избежать неприятностей — лучше брать в аэропорт только разрешенную еду.

Об этом пишет Travel and Leisure.

Мясо и твердые сыры в вакуумной упаковке

Поскольку оба эти продукты не являются жидкими, их можно без проблем перевозить в ручной клади или зарегистрированном багаже. Они должны быть в вакуумной упаковке.

Специи

Поскольку специи сушеные, их обычно можно перевозить в ручной клади или зарегистрированном багаже. Перед вылетом убедитесь, что они маркированы и запечатаны, чтобы их не спутали с другими веществами.

Сухие продукты

В эту группу входят макароны, сухие бобы, зерновые и другие продукты, не содержащие жидкости. Их можно перевозить в ручной клади или зарегистрированном багаже.

Пакетированные снеки

Герметично упакованные снеки, такие как батончики с гранолой, орехи, чипсы, крекеры и печенье, можно без проблем перевозить в ручной клади или зарегистрированном багаже.

Шоколад и конфеты

Кондитерские конфеты и плитки шоколада можно без проблем брать с собой домой. Упакованные сладости смело кладите в ручную кладь или зарегистрированный багаж.

Кофе и чай

Кофейные зерна, рассыпные чайные листья или сухие чайные пакетики считаются сухими продуктами, поэтому их без проблем можно паковать в багаж.

Сухофрукты

Свежие фрукты и овощи нельзя брать в багаж, но в сушеном виде они официально разрешены. Здесь применяются те же правила, что и для сушеных продуктов и упакованных снеков.

Пироги и торты

Пироги и торты также разрешено перевозить — эти продукты можно перевозить как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже.

Сэндвичи

Перед вылетом можете зайти в кафе, чтобы купить сэндвич, но чтобы избежать проблем в аэропорту — откажитесь от соуса.

