Как уберечь чемодан от воров в аэропорту — советы путешественникам

Как не стать жертвой воров в аэропорту — ценные советы
В этот уикенд в аэропорту Хитроу (Англия) произошла шокирующая кража. У женщины похитили чемодан в многоэтажном паркинге, расположенном прямо напротив зоны регистрации в терминале 3. На нее напала группа из четырех мужчин с перцовым спреем.
Эксперты рассказали изданию Daily Mail, как не стать жертвой преступников.
Никогда не оставляйте свой багаж без присмотра
Независимо от того, выгружаете ли вы вещи из автомобиля на парковке, выходите ли из общественного транспорта или отходите от своего места в зале ожидания, чтобы купить напитки, всегда держите свой багаж рядом.
Сделайте свой чемодан более уникальным
Воры часто выбирают чемоданы неприметного цвета, чтобы не вызвать лишнего внимания в аэропорту. Привяжите к своему багажу яркую ленту или большую наклейку. Это не только поможет предотвратить кражу, но и облегчит поиски, если вы все же потеряете свой чемодан.
Используйте AirTag или другое устройство для отслеживания
Положите в ваш чемодан Apple AirTag, Tile или Samsung SmartTag. Эти трекеры будут полезны не только для расследования краж, но и для поиска утерянного багажа — они предоставляют данные о местонахождении в режиме реального времени. Однако не забудьте перед вылетом их зарядить.
Не задерживайтесь на стойке регистрации или при получении багажа
Воры часто следят за уставшими путешественниками, а также людьми, которые сосредоточены на своих телефонах. Всегда держите свой чемодан рядом с собой и будьте бдительными в аэропорту. Когда забираете багаж в пункте назначения, станьте прямо у ленты и сразу забирайте свой чемодан — не позволяйте ему пройти еще один круг.
Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.
Также эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.
Читайте Новини.LIVE!