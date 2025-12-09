Видео
Главная Транспорт Как не стать жертвой воров в аэропорту — ценные советы

Как не стать жертвой воров в аэропорту — ценные советы

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 12:47
Как уберечь чемодан от воров в аэропорту — советы путешественникам
Аэропорт. Иллюстративное фото: Pexels

В этот уикенд в аэропорту Хитроу (Англия) произошла шокирующая кража. У женщины похитили чемодан в многоэтажном паркинге, расположенном прямо напротив зоны регистрации в терминале 3. На нее напала группа из четырех мужчин с перцовым спреем.

Эксперты рассказали изданию Daily Mail, как не стать жертвой преступников.

Читайте также:

Никогда не оставляйте свой багаж без присмотра

Независимо от того, выгружаете ли вы вещи из автомобиля на парковке, выходите ли из общественного транспорта или отходите от своего места в зале ожидания, чтобы купить напитки, всегда держите свой багаж рядом.

Сделайте свой чемодан более уникальным

Воры часто выбирают чемоданы неприметного цвета, чтобы не вызвать лишнего внимания в аэропорту. Привяжите к своему багажу яркую ленту или большую наклейку. Это не только поможет предотвратить кражу, но и облегчит поиски, если вы все же потеряете свой чемодан.

Используйте AirTag или другое устройство для отслеживания

Положите в ваш чемодан Apple AirTag, Tile или Samsung SmartTag. Эти трекеры будут полезны не только для расследования краж, но и для поиска утерянного багажа — они предоставляют данные о местонахождении в режиме реального времени. Однако не забудьте перед вылетом их зарядить.

Не задерживайтесь на стойке регистрации или при получении багажа

Воры часто следят за уставшими путешественниками, а также людьми, которые сосредоточены на своих телефонах. Всегда держите свой чемодан рядом с собой и будьте бдительными в аэропорту. Когда забираете багаж в пункте назначения, станьте прямо у ленты и сразу забирайте свой чемодан — не позволяйте ему пройти еще один круг.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
