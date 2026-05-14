На якому транспорті українцям дозволено їздити без прав

Велосипедисти у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні можна користуватися окремими видами транспорту без водійського посвідчення і без реєстрації. Це стосується велосипедів, електросамокатів та деяких малопотужних скутерів. Але навіть у таких випадках правила дорожнього руху для водіїв ніхто не скасовував.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Час дій.

Транспорт без посвідчення

Є кілька категорій транспорту, для яких права не потрібні:

велосипеди;

електровелосипеди;

електросамокати;

скутери малої потужності до 3 кВт;

моноколеса, сігвеї, електроскейти.

При цьому для електросамокатів є окрема умова. Якщо потужність не перевищує 3 кВт, такий транспорт вважається побутовим. Через це його не потрібно реєструвати, але їздити дозволено лише тротуарами та велодоріжками зі швидкістю не більше ніж 25 км/год. І лише за їх відсутності — краєм проїжджої частини. Хоча на практиці це контролюють не завжди.

Для велосипедів ні посвідчення, ні реєстрація також не потрібні. Але це не означає, що велосипедист може ігнорувати правила на дорозі. Для них діють норми ПДР, зокрема розділ 6. Тобто велосипедистів вважають повноцінними учасниками дорожнього руху, які несуть відповідальність за порушення.

Читайте також:

Які штрафи можуть загрожувати

Загалом, якщо людина не може показати поліцейському необхідні документи, передбачений штраф. У Кодексі про адмінправопорушення йдеться про 425 гривень.

Хоча у випадку з транспортом, для якого права не потрібні, ситуація залежить уже від конкретних обставин на місці.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що наразі найдорожчий проїзд у маршрутці — у Львові та Харкові. У цих містах пасажири платять за проїзд по 25 гривень. Водночас найнижчі ціни на проїзд у маршрутках у Запоріжжі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та Києві. Одна поїздка для жителів та гостей міст коштує у середньому від 15 до 18 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що киянам назвали справжній тариф на проїзд у метро. Зокрема, за підрахунками КМДА одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Ціну за проїзд можуть переглянути вже найближчим часом.