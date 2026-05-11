В одному з міст України переглянуть вартість проїзду: що зміниться для пасажирів

У місті Кременчук Полтавської області переглянуть вартість проїзду в маршрутках. Такий крок пояснюється тим, що частина перевізників підняла тарифи до 25 гривень, в той час як інші продовжують возити містян по 20 гривень.

Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, передає Новини.LIVE.

Що буде з цінами на проїзд в Кременчуці

У Кременчузі тимчасово підвищили тарифи на маршрутки. У комунальних автобусах та тролейбусах вартість проїзду складає 20 гривень, в той час у маршрутці за одну поїздку доведеться викласти 25 гривень.

Як повідомив мер міста Віталій Малецький, після підняття тарифу влада збиратиме весь травень зауваження та пропозиції жителів, які вплинуть на остаточне встановлення цін на проїзд.

Підвищення цін є тимчасовим рішенням через зростання вартості пального та електроенергії. Наразі влада розраховує остаточні тарифи.

Якщо під час перевірок з'ясується, що буде більше економічно вигідним підходом встановити тариф на маршрутки у розмірі 20 гривень — влада Кременчука ціни знизить.

В тому випадку, якщо тарифи на маршрутки залишаться незмінними, влада міста пообіцяли маркувати транспорт. Завдяки цьому маркуванню пасажири зможуть одразу бачити, де доведеться переплатити за поїздку, а де можна трохи зекономити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи планується скасувати безкоштовний проїзд в Харкові. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, транспорт фактично став частиною системи захисту цивільних. Він додав, що безоплатні поїздки — це спосіб підтримати мешканців у такий складний час.

Також Новини.LIVE писали, що проїзд у громадському транспорті також планують змінити і у Львові. Найбільшу суму платитимуть ті, хто оплачуватиме квиток готівкою — 30 гривень. Остаточне рішення влада міста має прийняти вже у травні.