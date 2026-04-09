Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В КМДА підрахували реальну вартість поїздки в підземці: ціна за пасажира

В КМДА підрахували реальну вартість поїздки в підземці: ціна за пасажира

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 10:37
В Києві зросте вартість проїзду в метро: у КМДА назвали реальну ціну поїздки
Пасажири на станції в столичному метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко попередив містян про здорожчання проїзду у громадському транспорті. Такий крок пов'язаний з підвищенням вартості палива, електроенергії та інших витрат за останній час. Кличко дав доручення Департаментам економіки та транспорту розрахувати на основі економічного обґрунтування нові тарифи.

У Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради повідомили Новини.LIVE, яка реальна вартість однієї поїздки в метро.

Реальна вартість проїзду в столичному метрополітені

В Департаменті повідомили, що відповідно до фінансового плану КП "Київський метрополітен" на 2026 рік, собівартість перевезення одного пасажира складає 64,53 грн. Нині кияни та гості міста за один квиток платять 8 гривень.

Там також розповіли про плани розвитку підземки та розширення рухомого складу.

Вартість проїзду в Києві зросте: скільки може коштувати поїздка тепер - фото 1
Реальна вартість проїзду в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Департаменті повідомили, що у 2023 році КП "Київський метрополітен" безкоштовно отримало 60 вагонів метро від Варшавського метрополітену. Проте у 2026 році отримання нових вагонів метрополітену не передбачено.

Плани розвитку столичного метрополітену: Фото: Новини.LIVE

За підрахунками Департаменту загальний обсяг перевезень у Київському метрополітені за 2021-2025 роки становив:

  • 2020 рік – 279 484 тис. пас;
  • 2021 рік – 319 322 тис. пас;
  • 2022 рік – 162 134 тис. пас;
  • 2023 рік – 232 562 тис. пас;
  • 2024 рік – 241 004 тис. пас;
  • 2025 рік – 249 126 тис. пас.

Раніше Новини.LIVE розповідали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

Також Новини.LIVE повідомляли, що замість станції "Академмістечко" кінцевою зупинкою Святошинсько-Броварській лінії стане станція "Новобіличі", яку планували відкрити ще у 2003 році. Планується зведення станції одночасно з новим електродепо метрополітену, а вхід-вихід розташують поруч з платформою Новобіличі біля однойменного житлового масиву. 

Київ метро проїзд
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації