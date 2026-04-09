В Києві зросте вартість проїзду в метро: у КМДА назвали реальну ціну поїздки

Пасажири на станції в столичному метрополітені.

Мер Києва Віталій Кличко попередив містян про здорожчання проїзду у громадському транспорті. Такий крок пов'язаний з підвищенням вартості палива, електроенергії та інших витрат за останній час. Кличко дав доручення Департаментам економіки та транспорту розрахувати на основі економічного обґрунтування нові тарифи.

У Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради повідомили Новини.LIVE, яка реальна вартість однієї поїздки в метро.

Реальна вартість проїзду в столичному метрополітені

В Департаменті повідомили, що відповідно до фінансового плану КП "Київський метрополітен" на 2026 рік, собівартість перевезення одного пасажира складає 64,53 грн. Нині кияни та гості міста за один квиток платять 8 гривень.

Там також розповіли про плани розвитку підземки та розширення рухомого складу.

Реальна вартість проїзду в Києві.

В Департаменті повідомили, що у 2023 році КП "Київський метрополітен" безкоштовно отримало 60 вагонів метро від Варшавського метрополітену. Проте у 2026 році отримання нових вагонів метрополітену не передбачено.

Плани розвитку столичного метрополітену:

За підрахунками Департаменту загальний обсяг перевезень у Київському метрополітені за 2021-2025 роки становив:

2020 рік – 279 484 тис. пас;

2021 рік – 319 322 тис. пас;

2022 рік – 162 134 тис. пас;

2023 рік – 232 562 тис. пас;

2024 рік – 241 004 тис. пас;

2025 рік – 249 126 тис. пас.

