На каком транспорте украинцам разрешено ездить без прав

Велосипедисты в Киеве.

В Украине можно управлять отдельными видами транспорта без водительского удостоверения и без регистрации. Это касается велосипедов, электросамокатов и некоторых маломощных скутеров. Но даже в таких случаях правила дорожного движения для водителей никто не отменял.

Транспорт без удостоверения

Есть несколько категорий транспорта, для которых права не нужны:

велосипеды;

электровелосипеды;

электросамокаты;

скутеры малой мощности до 3 кВт;

моноколеса, сигвеи, электроскейты.

При этом для электросамокатов есть отдельное условие. Если мощность не превышает 3 кВт, такой транспорт считается бытовым. Поэтому его не нужно регистрировать, но ездить разрешено только по тротуарам и велодорожкам со скоростью не более 25 км/ч. И только при их отсутствии - по краю проезжей части. Хотя на практике это контролируют не всегда.

Для велосипедов ни удостоверение, ни регистрация также не нужны. Но это не значит, что велосипедист может игнорировать правила на дороге. Для них действуют нормы ПДД, в частности раздел 6. То есть велосипедистов считают полноценными участниками дорожного движения, которые несут ответственность за нарушения.

Какие штрафы могут грозить

В общем, если человек не может показать полицейскому необходимые документы, предусмотрен штраф. В Кодексе об админправонарушениях речь идет о 425 гривен.

Хотя в случае с транспортом, для которого права не нужны, ситуация зависит уже от конкретных обстоятельств на месте.

