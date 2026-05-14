Главная Транспорт Езда без прав: чем можно управлять без водительского удостоверения

Езда без прав: чем можно управлять без водительского удостоверения

Дата публикации 14 мая 2026 19:46
На каком транспорте украинцам разрешено ездить без прав
Велосипедисты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине можно управлять отдельными видами транспорта без водительского удостоверения и без регистрации. Это касается велосипедов, электросамокатов и некоторых маломощных скутеров. Но даже в таких случаях правила дорожного движения для водителей никто не отменял.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Час дій.

Транспорт без удостоверения

Есть несколько категорий транспорта, для которых права не нужны:

  • велосипеды;
  • электровелосипеды;
  • электросамокаты;
  • скутеры малой мощности до 3 кВт;
  • моноколеса, сигвеи, электроскейты.

При этом для электросамокатов есть отдельное условие. Если мощность не превышает 3 кВт, такой транспорт считается бытовым. Поэтому его не нужно регистрировать, но ездить разрешено только по тротуарам и велодорожкам со скоростью не более 25 км/ч. И только при их отсутствии - по краю проезжей части. Хотя на практике это контролируют не всегда.

Для велосипедов ни удостоверение, ни регистрация также не нужны. Но это не значит, что велосипедист может игнорировать правила на дороге. Для них действуют нормы ПДД, в частности раздел 6. То есть велосипедистов считают полноценными участниками дорожного движения, которые несут ответственность за нарушения.

Какие штрафы могут грозить

В общем, если человек не может показать полицейскому необходимые документы, предусмотрен штраф. В Кодексе об админправонарушениях речь идет о 425 гривен.

Хотя в случае с транспортом, для которого права не нужны, ситуация зависит уже от конкретных обстоятельств на месте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сейчас самый дорогой проезд в маршрутке - во Львове и Харькове. В этих городах пассажиры платят за проезд по 25 гривен. В то же время самые низкие цены на проезд в маршрутках в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве. Одна поездка для жителей и гостей городов стоит в среднем от 15 до 18 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что киевлянам назвали настоящий тариф на проезд в метро. В частности, по подсчетам КГГА одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. Цену за проезд могут пересмотреть уже в ближайшее время.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
