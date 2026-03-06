Відео
Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Транспорт Тарифи на проїзд у міських маршрутках — де в Україні найвищі ціни

Тарифи на проїзд у міських маршрутках — де в Україні найвищі ціни

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 20:03
Тарифи на проїзд у містах України — де найвищі ціни в маршрутках (інфографіка)
Тарифи на проїзд у міських маршрутках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE,

Вартість проїзду в маршрутках в Україні суттєво відрізняється залежно від міста — десь пасажири платять 15 грн, а десь ціна вже наблизилася до 25 грн. В багатьох регіонах перевізники вимагають підвищити тарифи, пояснюючи це подорожчанням пального, запчастин і зростанням витрат на обслуговування транспорту.

Новини.LIVE з’ясували, в яких містах України проїзд у маршрутках коштує найдорожче.

Де в Україні найдорожче їздити маршруткою

Тарифи на проїзд в обласних центрах України, як виявилося, не завжди залежать від площі міста та кількості населення. Найвища вартість проїзду у маршрутках у березні зафіксована у Львові та Харкові — 25 грн.

Водночас у Львові можна зекономити, розраховуючись не готівкою, а за допомогою електронних способів оплати:

  • 17 гривень — карткою LeoCard (можна також через застосунок);
  • 20 гривень — банківською карткою.

Місцеві перевізники вимагають від міської влади Львова погодити підвищення тарифу до 35 грн, проте поки що таке рішення не ухвалене.

У Харкові з 2022 року в метро, тролейбусах, трамваях та автобусах проїзд взагалі безплатний, що забезпечується дотаціями з місцевого бюджету. 

В трійці лідерів за вартістю проїзду у маршрутках опинився також Ужгород, де треба заплатити за поїздку 23 гривні. Такий тариф діє з грудня минулого року. При оплаті карткою ціна нижче — 18 грн.

У Дніпрі, Житомирі, Одесі та Черкасах проїзд у маршрутках в середньому коштує 20 грн.

У яких містах найнижчі ціни на проїзд маршруткою

В чотирьох обласних центрах, як от Запоріжжя, Луцьк, Рівне та Хмельницький, проїзд у маршрутному таксі коштує в середньому 18 грн.

У Києві за поїздку треба заплатити 15 грн. Така ж вартість проїзду й у містах:

  • Вінниця;
  • Івано-Франківськ;
  • Кропивницький;
  • Миколаїв;
  • Полтава;
  • Суми;
  • Тернопіль;
  • Чернівці;
  • Чернігів.
Тарифи маршрутки
Тарифи на проїзд в маршрутках. Графіка: Новини.LIVE

Дані щодо вартості проїзду у маршрутках у Херсоні відсутні. Через складну безпекову ситуацію в місті робота громадського транспорту залишається нестабільною.

Тарифи на проїзд у Донецьку та Луганську також не враховувалися в порівнянні, адже ці обласні центри тимчасово перебувають під російською окупацією, а адміністративні функції перенесені до інших міст.

Раніше ми розповідали, що деяким пасажирам доведеться заплатити вдвічі більше за проїзд в громадському транспорті. Це стосується ситуацій, коли багаж людини перевищує допустимі габарити.

Також дізнавайтеся про умови пільгового проїзду для учасників бойових дій. У Міноборони пояснили, які документи потрібно мати при собі.

Ваша пробная версия Premium закончилась

тарифи маршрутки ціни проїзд громадський транспорт
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
