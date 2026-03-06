Тарифи на проїзд у містах України — де найвищі ціни в маршрутках (інфографіка)

Тарифи на проїзд у міських маршрутках — де в Україні найвищі ціни
Вартість проїзду в маршрутках в Україні суттєво відрізняється залежно від міста — десь пасажири платять 15 грн, а десь ціна вже наблизилася до 25 грн. В багатьох регіонах перевізники вимагають підвищити тарифи, пояснюючи це подорожчанням пального, запчастин і зростанням витрат на обслуговування транспорту.
Новини.LIVE з’ясували, в яких містах України проїзд у маршрутках коштує найдорожче.
Де в Україні найдорожче їздити маршруткою
Тарифи на проїзд в обласних центрах України, як виявилося, не завжди залежать від площі міста та кількості населення. Найвища вартість проїзду у маршрутках у березні зафіксована у Львові та Харкові — 25 грн.
Водночас у Львові можна зекономити, розраховуючись не готівкою, а за допомогою електронних способів оплати:
- 17 гривень — карткою LeoCard (можна також через застосунок);
- 20 гривень — банківською карткою.
Місцеві перевізники вимагають від міської влади Львова погодити підвищення тарифу до 35 грн, проте поки що таке рішення не ухвалене.
У Харкові з 2022 року в метро, тролейбусах, трамваях та автобусах проїзд взагалі безплатний, що забезпечується дотаціями з місцевого бюджету.
В трійці лідерів за вартістю проїзду у маршрутках опинився також Ужгород, де треба заплатити за поїздку 23 гривні. Такий тариф діє з грудня минулого року. При оплаті карткою ціна нижче — 18 грн.
У Дніпрі, Житомирі, Одесі та Черкасах проїзд у маршрутках в середньому коштує 20 грн.
У яких містах найнижчі ціни на проїзд маршруткою
В чотирьох обласних центрах, як от Запоріжжя, Луцьк, Рівне та Хмельницький, проїзд у маршрутному таксі коштує в середньому 18 грн.
У Києві за поїздку треба заплатити 15 грн. Така ж вартість проїзду й у містах:
- Вінниця;
- Івано-Франківськ;
- Кропивницький;
- Миколаїв;
- Полтава;
- Суми;
- Тернопіль;
- Чернівці;
- Чернігів.
Дані щодо вартості проїзду у маршрутках у Херсоні відсутні. Через складну безпекову ситуацію в місті робота громадського транспорту залишається нестабільною.
Тарифи на проїзд у Донецьку та Луганську також не враховувалися в порівнянні, адже ці обласні центри тимчасово перебувають під російською окупацією, а адміністративні функції перенесені до інших міст.
