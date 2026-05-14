Wizz Air збільшить кількість рейсів із Кишинева: куди можна полетіти

Дата публікації: 14 травня 2026 22:08
Wizz Air збільшує свою присутність в Молдові
Пасажири збираються в політ літаком Wizz Air. Фото: Wizz Air, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Популярний лоукостер Wizz Air повідомив, що збільшує кількість рейсів з аеропорту Кишинева у Молдові. Цей транспортний вузол часто використовують громадяни України, які виїжджають до інших країн. З вересня 2026 року в аеропорту Кишинева базуватимуться додаткові літаки компанії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт авіаперевізника.

Пів мільйона нових пасажирських місць

Це дозволить компанії додати понад 500 тисяч пасажирських місць. Ба більше, Wizz Air почне літати частіше за десятьма прямими напрямками, які з'єднують Молдову з великими містами Європи.

Цей крок ще більше зміцнює домінантне становище Wizz Air на молдовському ринку, де після розподілу часток компанія займатиме 62%.

Куди можна полетіти з Wizz Air з Кишинева

Wizz Air збільшить частоту рейсів на десяти прямих маршрутах до таких європейських країн:

Читайте також:
  • Італія (Венеція, Бергамо, Болонья та Верона);
  • Франція (Париж, Ніцца);
  • Бельгія (Брюссель);
  • Німеччина (Берлін);
  • Кіпр (Ларнака);
  • Чехія (Прага).

Наразі авіакомпанія обслуговує з Молдови 35 напрямків у 16 країнах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що інший лоукостер, Ryanair, також додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів.  Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав нову послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об'єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть безкоштовно змінити квиток, якщо через затримку пропустять наступний літак.

авіарейси Молдова Wizz Air
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
