Wizz Air увеличивает свое присутствие в Молдове

Пассажиры собираются в полет на самолете Wizz Air. Фото: Wizz Air, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный лоукостер Wizz Air сообщил, что увеличивает количество рейсов из аэропорта Кишинева в Молдове. Этот транспортный узел часто используют граждане Украины, которые выезжают в другие страны. С сентября 2026 года в аэропорту Кишинева будут базироваться дополнительные самолеты компании.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Полмиллиона новых пассажирских мест

Это позволит компании добавить более 500 тысяч пассажирских мест. Более того, Wizz Air начнет летать чаще по десяти прямым направлениям, которые соединяют Молдову с крупными городами Европы.

Этот шаг еще больше укрепляет доминантное положение Wizz Air на молдавском рынке, где после распределения долей компания будет занимать 62%.

Куда можно улететь с Wizz Air из Кишинева

Wizz Air увеличит частоту рейсов на десяти прямых маршрутах в такие европейские страны:

Италия (Венеция, Бергамо, Болонья и Верона);

Франция (Париж, Ницца);

Бельгия (Брюссель);

Германия (Берлин);

Кипр (Ларнака);

Чехия (Прага).

Сейчас авиакомпания обслуживает из Молдовы 35 направлений в 16 странах.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что другой лоукостер, Ryanair, также добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил новую услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут бесплатно изменить билет, если из-за задержки пропустят следующий самолет.