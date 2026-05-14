Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Wizz Air увеличит количество рейсов из Кишинева: куда можно улететь

Wizz Air увеличит количество рейсов из Кишинева: куда можно улететь

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 22:08
Wizz Air увеличивает свое присутствие в Молдове
Пассажиры собираются в полет на самолете Wizz Air. Фото: Wizz Air, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный лоукостер Wizz Air сообщил, что увеличивает количество рейсов из аэропорта Кишинева в Молдове. Этот транспортный узел часто используют граждане Украины, которые выезжают в другие страны. С сентября 2026 года в аэропорту Кишинева будут базироваться дополнительные самолеты компании.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Полмиллиона новых пассажирских мест

Это позволит компании добавить более 500 тысяч пассажирских мест. Более того, Wizz Air начнет летать чаще по десяти прямым направлениям, которые соединяют Молдову с крупными городами Европы.

Этот шаг еще больше укрепляет доминантное положение Wizz Air на молдавском рынке, где после распределения долей компания будет занимать 62%.

Куда можно улететь с Wizz Air из Кишинева

Wizz Air увеличит частоту рейсов на десяти прямых маршрутах в такие европейские страны:

Читайте также:
  • Италия (Венеция, Бергамо, Болонья и Верона);
  • Франция (Париж, Ницца);
  • Бельгия (Брюссель);
  • Германия (Берлин);
  • Кипр (Ларнака);
  • Чехия (Прага).

Сейчас авиакомпания обслуживает из Молдовы 35 направлений в 16 странах.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что другой лоукостер, Ryanair, также добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил новую услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут бесплатно изменить билет, если из-за задержки пропустят следующий самолет.

авиарейсы Молдова Wizz Air
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации