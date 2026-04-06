Ryanair розширив літній розклад: нові доступні напрямки

Техніки обслуговують літак Ryanair.

Популярний ірландський лоукостер Ryanair розширив карту польотів. Компанія оновила літній розклад та додала аж 19 нових маршрутів. Завдяки новим пропозиціям пасажири можуть вигідно полетіти з Польщі до курортів Італії та Балкан.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Нові рейси Ryanair

Авіакомпанія додала 7 маршрутів з польських летовищ до албанської Тирани. Звідси туристи можуть дістатись до Дурреса, Саранди та Ксаміля. Крім того, лоукостер відкрив стратегічний рейс до Дубровника (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Крім того, лоукостер додав 6 нових рейсів до італійських курортів. При цьому компанія оминула найбільш популярні міста Рим та Мілан і анонсувала маршрути з Польщі до

Калабрії (Ламеція-Терме);

Сицилії (Трапані та Палермо);

Сардинії (Альгеро);

узбережжя Адріатики (Ріміні).

Крім курортів, мандрівники можуть цього літа вигідно відвідати данський Орхус, шведське Мальме чи ірландський Шеннон.

Нові доступні напрямки з Польщі:

Варшава: Альгеро (Сардинія), Ламеція-Терме (Калабрія), Братислава, Мальме;

Вроцлав: Ріміні, Тирана;

Катовіце: Малага, Ламеція-Терме (Італія), Тирана, Орхус;

Гданськ: Дубровник (Хорватія), Палермо (Сицилія), Тирана, Бухарес (Румунія).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair скасував польоти до португальських Азорських островів, які часто порівнюють із Гаваями через чорні піщані пляжі. Через високі авіазбори тисячі мандрівників з Лондону, Брюсселя, Лісабона та Порту не зможуть відвідати острови. За туди літало щонайменше 400 000 пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, на скільки ще часу Ryanair вистачить заброньованого за старими цінами палива для літаків. Зокрема, перевізник ризикує зіткнутися з перебоями у постачанні в Європі вже наприкінці весни. Ціни на квитки можуть злетіти вже наприкінці травня чи у червні.