Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ryanair анонсував нові напрямки з Польщі: куди можна вигідно полетіти

Ryanair анонсував нові напрямки з Польщі: куди можна вигідно полетіти

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 18:23
Ryanair розширив літній розклад: нові доступні напрямки
Техніки обслуговують літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair розширив карту польотів. Компанія оновила літній розклад та додала аж 19 нових маршрутів. Завдяки новим пропозиціям пасажири можуть вигідно полетіти з Польщі до курортів Італії та Балкан.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Нові рейси Ryanair

Авіакомпанія додала 7 маршрутів з польських летовищ до албанської Тирани. Звідси туристи можуть дістатись до Дурреса, Саранди та Ксаміля. Крім того, лоукостер відкрив стратегічний рейс до Дубровника (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Крім того, лоукостер додав 6 нових рейсів до італійських курортів. При цьому компанія оминула найбільш популярні міста Рим та Мілан і анонсувала маршрути з Польщі до

  • Калабрії (Ламеція-Терме);
  • Сицилії (Трапані та Палермо);
  • Сардинії (Альгеро);
  • узбережжя Адріатики (Ріміні).

Крім курортів, мандрівники можуть цього літа вигідно відвідати данський Орхус, шведське Мальме чи ірландський Шеннон.

Нові доступні напрямки з Польщі:

  • Варшава: Альгеро (Сардинія), Ламеція-Терме (Калабрія), Братислава, Мальме;
  • Вроцлав: Ріміні, Тирана;
  • Катовіце: Малага, Ламеція-Терме (Італія), Тирана, Орхус;
  • Гданськ: Дубровник (Хорватія), Палермо (Сицилія), Тирана, Бухарес (Румунія).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair скасував польоти до португальських Азорських островів, які часто порівнюють із Гаваями через чорні піщані пляжі. Через високі авіазбори тисячі мандрівників з Лондону, Брюсселя, Лісабона та Порту не зможуть відвідати острови. За туди літало щонайменше 400 000 пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, на скільки ще часу Ryanair вистачить заброньованого за старими цінами палива для літаків. Зокрема, перевізник ризикує зіткнутися з перебоями у постачанні в Європі вже наприкінці весни. Ціни на квитки можуть злетіти вже наприкінці травня чи у червні.

літак авіаквитки Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації