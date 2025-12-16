Wizz Air відновив свою базу в Сучаві — доступні напрямки

Wizz Air запустила нові рейси із найближчого до України аеропорту
Популярна угорська авіакомпанія Wizz Air відновила свою базу в Сучаві — місті на північному сході Румунії. Лоукостер анонсував сім нових рейсів до п'яти країн напередодні різдвяних свят. Саме це європейське місто знаходиться найближче до кордону з Україною — мандрувати за до відомих міст Європи стане в рази вигідніше.
Про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії.
Нові маршрути Wizz Air
Компанія додала понад 130 000 місць на зимовий сезон, пасажирів доставлятимуть із Сучави 2 нові літаки Airbus A321neo.
Вже із 15-18 грудня Wizz Air запускає нові рейси до:
- Болоньї (Італія);
- Мілана (Італія);
- Венеції (Італія);
- Карлсруе (Німеччина);
- Бірмінгема (Велика Британія);
- Ларнаки (Кіпр);
- Брюсселя (Бельгія).
Загалом нині доступні 13 маршрутів Wizz Air до шести країн з міжнародного аеропорту "Штефан чел Маре" в Сучаві. Квитки на нові напрямки вже доступні у застосунку та на сайті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.
Також ми писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.
Читайте Новини.LIVE!