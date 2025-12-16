Wizz Air відновив свою базу в Сучаві — доступні напрямки

Літак компанії Wizz Air. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Популярна угорська авіакомпанія Wizz Air відновила свою базу в Сучаві — місті на північному сході Румунії. Лоукостер анонсував сім нових рейсів до п'яти країн напередодні різдвяних свят. Саме це європейське місто знаходиться найближче до кордону з Україною — мандрувати за до відомих міст Європи стане в рази вигідніше.

Нові маршрути Wizz Air

Компанія додала понад 130 000 місць на зимовий сезон, пасажирів доставлятимуть із Сучави 2 нові літаки Airbus A321neo.

Вже із 15-18 грудня Wizz Air запускає нові рейси до:

Болоньї (Італія);

Мілана (Італія);

Венеції (Італія);

Карлсруе (Німеччина);

Бірмінгема (Велика Британія);

Ларнаки (Кіпр);

Брюсселя (Бельгія).

Загалом нині доступні 13 маршрутів Wizz Air до шести країн з міжнародного аеропорту "Штефан чел Маре" в Сучаві. Квитки на нові напрямки вже доступні у застосунку та на сайті.

