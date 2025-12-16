Відео
Головна Транспорт Wizz Air запустила нові рейси із найближчого до України аеропорту

Wizz Air запустила нові рейси із найближчого до України аеропорту

Дата публікації: 16 грудня 2025 20:15
Wizz Air відновив свою базу в Сучаві — доступні напрямки
Літак компанії Wizz Air. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Популярна угорська авіакомпанія Wizz Air відновила свою базу в Сучаві — місті на північному сході Румунії. Лоукостер анонсував сім нових рейсів до п'яти країн напередодні різдвяних свят. Саме це європейське місто знаходиться найближче до кордону з Україною — мандрувати за до відомих міст Європи стане в рази вигідніше.

Про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії

Читайте також:

Нові маршрути Wizz Air

Компанія додала понад 130 000 місць на зимовий сезон, пасажирів доставлятимуть із Сучави 2 нові літаки Airbus A321neo.

Вже із 15-18 грудня Wizz Air запускає нові рейси до: 

  • Болоньї (Італія);
  • Мілана (Італія);
  • Венеції (Італія);
  • Карлсруе (Німеччина);
  • Бірмінгема (Велика Британія);
  • Ларнаки (Кіпр);
  • Брюсселя (Бельгія).

Загалом нині доступні 13 маршрутів Wizz Air  до шести країн з міжнародного аеропорту "Штефан чел Маре" в Сучаві. Квитки на нові напрямки вже доступні у застосунку та на сайті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.

Також ми писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
