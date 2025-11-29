Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Послуга Wizz Priority — чи варто переплачувати пасажирам

Послуга Wizz Priority — чи варто переплачувати пасажирам

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 17:44
Wizz Priority — як зекономити на багажу та першим сісти в літак
Літак авіакомпанії Wizz Air. Фото: Wizz Air
Ключові моменти Переваги Wizz Priority

Перед авіарейсом важливо ознайомитися з правилами перевезення багажу, щоб не витрачати зайві кошти при посадці на літак. Відомий угорський лоукостер Wizz Air дозволяє без доплат брати з собою на борт лише маленьку сумку, проте пасажир може придбати послугу Wizz Priority, яка відкриває додаткові можливості.

Про переваги цієї послуги розповів портал Skyscanner.

Реклама
Читайте також:

Переваги Wizz Priority

За правилами авіакомпанії, кожен пасажир має право безплатно взяти із собою з собою сумку чи валізу, розміри яких не перевищують 40 x 30 x 20 см та вагою не більше 10 кг.

Проте послуга Wizz Priority дає можливість  забронювати більшу ручну поклажу. Оплативши її, крім стандартної ручної поклажі, ви також зможете взяти з собою ще одну валізу на колесах, яка не перевищує розміри 55 x 40 x 23 см і важить не більше 10 кг.

Wizz Priority підійде тим пасажирам, які планують нетривалу подорож. Часто перевезення речей із цією послугою виходить дешевше, ніж реєстрація багажу в аеропорту. В компанії попередили, що купувати Wizz Priority варто під час бронювання квитка, адже всі вільні місця можуть швидко розкупити.

Wizz Priority також надає пасажирам ряд інших переваг. Зокрема, вона дозволяє обирати місця в літаку без доплат та швидше проходити посадку на літак — для мандрівників створюють окрему чергу та їх першими пускають на рейс. Вартість Wizz Priority варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного напрямку.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія Ryanair анонсувала нові рейси зі столиці Словаччини Братислави. Лоукостер додав 10 нових маршрутів до популярних міст Європи. 

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати. За їх перевищення доведеться заплатити кругленьку суму.

авіарейси подорож Wizz Air туризм переваги
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації