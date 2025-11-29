Wizz Priority — як зекономити на багажу та першим сісти в літак

Літак авіакомпанії Wizz Air. Фото: Wizz Air

Перед авіарейсом важливо ознайомитися з правилами перевезення багажу, щоб не витрачати зайві кошти при посадці на літак. Відомий угорський лоукостер Wizz Air дозволяє без доплат брати з собою на борт лише маленьку сумку, проте пасажир може придбати послугу Wizz Priority, яка відкриває додаткові можливості.

Про переваги цієї послуги розповів портал Skyscanner.

Переваги Wizz Priority

За правилами авіакомпанії, кожен пасажир має право безплатно взяти із собою з собою сумку чи валізу, розміри яких не перевищують 40 x 30 x 20 см та вагою не більше 10 кг.

Проте послуга Wizz Priority дає можливість забронювати більшу ручну поклажу. Оплативши її, крім стандартної ручної поклажі, ви також зможете взяти з собою ще одну валізу на колесах, яка не перевищує розміри 55 x 40 x 23 см і важить не більше 10 кг.

Wizz Priority підійде тим пасажирам, які планують нетривалу подорож. Часто перевезення речей із цією послугою виходить дешевше, ніж реєстрація багажу в аеропорту. В компанії попередили, що купувати Wizz Priority варто під час бронювання квитка, адже всі вільні місця можуть швидко розкупити.

Wizz Priority також надає пасажирам ряд інших переваг. Зокрема, вона дозволяє обирати місця в літаку без доплат та швидше проходити посадку на літак — для мандрівників створюють окрему чергу та їх першими пускають на рейс. Вартість Wizz Priority варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного напрямку.

