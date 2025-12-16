Видео
Wizz Air запустила новые рейсы из ближайшего к Украине аэропорта

Дата публикации 16 декабря 2025 20:15
Wizz Air возобновил свою базу в Сучаве — доступные направления
Самолет компании Wizz Air. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Популярная венгерская авиакомпания Wizz Air возобновила свою базу в Сучаве — городе северо-востоке Румынии. Лоукостер анонсировал семь новых рейсов в пять стран накануне рождественских праздников. Именно этот европейский город находится ближе всего к границе с Украиной — путешествовать по известным городам Европы станет в разы выгоднее.

Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Читайте также:

Новые маршруты Wizz Air

Компания добавила более 130 000 мест на зимний сезон, пассажиров будут доставлять из Сучавы 2 новых самолета Airbus A321neo.

Уже с 15 — 18 декабря Wizz Air запускает новые рейсы в:

  • Болонью (Италия);
  • Милан (Италия);
  • Венецию (Италия);
  • Карлсруэ (Германия);
  • Бирмингем (Великобритания);
  • Ларнаки (Кипр);
  • Брюсселя (Бельгия).

Всего сейчас доступны 13 маршрутов Wizz Air в шесть стран из международного аэропорта "Штефан чел Маре" в Сучаве. Билеты на новые направления уже доступны в приложении и на сайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority и помогает ли она сэкономить на багаже.

Также мы писали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.

авиарейсы путешествие Wizz Air самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
