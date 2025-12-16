Wizz Air возобновил свою базу в Сучаве — доступные направления

Wizz Air запустила новые рейсы из ближайшего к Украине аэропорта
Популярная венгерская авиакомпания Wizz Air возобновила свою базу в Сучаве — городе северо-востоке Румынии. Лоукостер анонсировал семь новых рейсов в пять стран накануне рождественских праздников. Именно этот европейский город находится ближе всего к границе с Украиной — путешествовать по известным городам Европы станет в разы выгоднее.
Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.
Новые маршруты Wizz Air
Компания добавила более 130 000 мест на зимний сезон, пассажиров будут доставлять из Сучавы 2 новых самолета Airbus A321neo.
Уже с 15 — 18 декабря Wizz Air запускает новые рейсы в:
- Болонью (Италия);
- Милан (Италия);
- Венецию (Италия);
- Карлсруэ (Германия);
- Бирмингем (Великобритания);
- Ларнаки (Кипр);
- Брюсселя (Бельгия).
Всего сейчас доступны 13 маршрутов Wizz Air в шесть стран из международного аэропорта "Штефан чел Маре" в Сучаве. Билеты на новые направления уже доступны в приложении и на сайте.
