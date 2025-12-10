Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Wizz Air відновлює одну з баз в Європі — компанія додала 9 рейсів

Wizz Air відновлює одну з баз в Європі — компанія додала 9 рейсів

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 15:49
Wizz Air анонсував 9 нових рейсів з Румунії — напрямки
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Угорська авіакомпанія Wizz Air відновлює свою базу в популярному румунському місті Тиргу-Муреш. Вже із березня 2026 року лоукостер відкриє тут дев'ять нових напрямків. Компанія продовжує інвестувати у розвиток своїх численних баз у цій європейській країні.

Про це йдеться на сайті компанії.

Реклама
Читайте також:

Нові рейси Wizz Air в Румунії

Зазначається, що компанія додасть сучасний літак Airbus A320neo, завдяки якому кількість літаків Wizz Air, що виконують рейси з румунських баз взимку, зросте до 39.

З 29 березня 2026 року пасажири з Тиргу-Муреша, крім існуючого щоденного рейсу до Будапешта, зможуть літати до:

  • Брюсселя (Бельгія);
  • Ларнаки (Кіпр);
  • Парижу (Франція);
  • Дортмунду та Меммінгена (Німеччина);
  • Мілана і Рима (Італія);
  • Базеля (Швейцарія);
  • Лондона (Велика Британія).

На цей час авіакомпанія обслуговує 219 маршрутів у 13 румунських аеропортах, які літають до 27 країн. За останні 19 років Wizz Air створила дев'ять операційних баз у Бухарест, Клужі, Крайові, Ясси, Сібіу, Сучаві, Тімішоарі, а тепер і в Тиргу-Муреші.

Квитки на нові напрямки вже доступні в додатку та на сайті Wizz Air. Їх вартість стартує від 15 євро (близько 700 гривень).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.

Також ми писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.

авіарейси Європа Wizz Air літаки Румунія
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації