Wizz Air анонсував 9 нових рейсів з Румунії — напрямки

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Угорська авіакомпанія Wizz Air відновлює свою базу в популярному румунському місті Тиргу-Муреш. Вже із березня 2026 року лоукостер відкриє тут дев'ять нових напрямків. Компанія продовжує інвестувати у розвиток своїх численних баз у цій європейській країні.

Про це йдеться на сайті компанії.

Нові рейси Wizz Air в Румунії

Зазначається, що компанія додасть сучасний літак Airbus A320neo, завдяки якому кількість літаків Wizz Air, що виконують рейси з румунських баз взимку, зросте до 39.

З 29 березня 2026 року пасажири з Тиргу-Муреша, крім існуючого щоденного рейсу до Будапешта, зможуть літати до:

Брюсселя (Бельгія);

Ларнаки (Кіпр);

Парижу (Франція);

Дортмунду та Меммінгена (Німеччина);

Мілана і Рима (Італія);

Базеля (Швейцарія);

Лондона (Велика Британія).

На цей час авіакомпанія обслуговує 219 маршрутів у 13 румунських аеропортах, які літають до 27 країн. За останні 19 років Wizz Air створила дев'ять операційних баз у Бухарест, Клужі, Крайові, Ясси, Сібіу, Сучаві, Тімішоарі, а тепер і в Тиргу-Муреші.

Квитки на нові напрямки вже доступні в додатку та на сайті Wizz Air. Їх вартість стартує від 15 євро (близько 700 гривень).

