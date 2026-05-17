Пасажири Wizz Air летіли навмання і дізналися маршрут після посадки

Авіакомпанія Wizz Air відправила пасажирів у подорож без оголошеного маршруту, а люди дізналися країну призначення вже після посадки літака. Рейс вилетів із Лондона в межах рекламної кампанії перед запуском нового напрямку. Неочікуваним пунктом прибуття став Єреван, де туристів зустрічали з музикою та національними танцями.

Несподіваний маршрут

Авіакомпанія Wizz Air організувала незвичний переліт для британських туристів, Акцію провели в рамках кампанії Let’s Get Lost. Пасажири до останнього моменту не знали, куди саме летить літак. Уже після приземлення стало зрозуміло, що рейс прибув до столиці Вірменії — Єревана.

В аеропорту Звартноц гостей зустрічали традиційною музикою. Організатори кажуть, що хотіли не просто здивувати людей, а й показати країну тим, хто раніше майже нічого про неї не чув.

Враження після польоту

Британські мандрівники розповіли, що саме ефект невідомості зробив поїздку цікавішою. Дехто зізнався, що до цього майже нічого не знав про Вірменію, але після приїзду був приємно здивований атмосферою міста та ставленням місцевих жителів.

У Wizz Air вважають, що такі кампанії можуть заохотити туристів звертати увагу на менш популярні напрямки. У Міністерстві економіки Вірменії також заявили, що подібні проєкти допомагають країні активніше просувати себе як туристичний напрямок.

Акція Let's Get Lost приурочена до запуску нового прямого рейсу між Лондоном і Єреваном, який регулярно виконуватиметься з 12 червня 2026 року.

