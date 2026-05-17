Пассажиры Wizz Air летели наугад и узнали маршрут после посадки

Пассажиры летят самолетом Wizz Air.

Авиакомпания Wizz Air отправила пассажиров в путешествие без объявленного маршрута, а люди узнали страну назначения уже после посадки самолета. Рейс вылетел из Лондона в рамках рекламной кампании перед запуском нового направления. Неожиданным пунктом прибытия стал Ереван, где туристов встречали с музыкой и национальными танцами.

Неожиданный маршрут

Авиакомпания Wizz Air организовала необычный перелет для британских туристов, Акцию провели в рамках кампании Let's Get Lost. Пассажиры до последнего момента не знали, куда именно летит самолет. Уже после приземления стало понятно, что рейс прибыл в столицу Армении — Ереван.

В аэропорту Звартноц гостей встречали традиционной музыкой. Организаторы говорят, что хотели не просто удивить людей, но и показать страну тем, кто раньше почти ничего о ней не слышал.

Впечатления после полета

Британские путешественники рассказали, что именно эффект неизвестности сделал поездку интереснее. Некоторые признались, что до этого почти ничего не знали об Армении, но после приезда были приятно удивлены атмосферой города и отношением местных жителей.

В Wizz Air считают, что такие кампании могут поощрить туристов обращать внимание на менее популярные направления. В Министерстве экономики Армении также заявили, что подобные проекты помогают стране активнее продвигать себя как туристическое направление.

Акция "Let's Get Lost" приурочена к запуску нового прямого рейса между Лондоном и Ереваном, который будет регулярно выполняться с 12 июня 2026 года.

