Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Wizz Air восстанавливает одну из баз в Европе — новые рейсы

Wizz Air восстанавливает одну из баз в Европе — новые рейсы

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 15:49
Wizz Air анонсировал 9 новых рейсов из Румынии — направления
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Венгерская авиакомпания Wizz Air восстанавливает свою базу в популярном румынском городе Тыргу-Муреш. Уже с марта 2026 года лоукостер откроет здесь девять новых направлений. Компания продолжает инвестировать в развитие своих многочисленных баз в этой европейской стране.

Об этом говорится на сайте компании.

Реклама
Читайте также:

Новые рейсы Wizz Air в Румынии

Отмечается, что компания добавит современный самолет Airbus A320neo, благодаря которому количество самолетов Wizz Air, выполняющих рейсы из румынских баз зимой, возрастет до 39.

С 29 марта 2026 года пассажиры из Тыргу-Муреша, помимо существующего ежедневного рейса в Будапешт, смогут летать в:

  • Брюссель (Бельгия);
  • Ларнаку (Кипр);
  • Париж (Франция);
  • Дортмунд и Мемминген (Германия);
  • Милан и Рим (Италия);
  • Базель (Швейцария);
  • Лондон (Великобритания).

В настоящее время авиакомпания обслуживает 219 маршрутов в 13 румынских аэропортах, которые летают в 27 стран. За последние 19 лет Wizz Air создала девять операционных баз в Бухаресте, Клуже, Крайове, Яссы, Сибиу, Сучаве, Тимишоаре, а теперь и в Тыргу-Муреше.

Билеты на новые направления уже доступны в приложении и на сайте Wizz Air. Их стоимость стартует от 15 евро (около 700 гривен).

Напомним, ранее мы рассказывали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority и помогает ли она сэкономить на багаже.

Также мы писали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.

авиарейсы Европа Wizz Air самолеты Румуния
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации