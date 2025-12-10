Wizz Air анонсировал 9 новых рейсов из Румынии — направления

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Венгерская авиакомпания Wizz Air восстанавливает свою базу в популярном румынском городе Тыргу-Муреш. Уже с марта 2026 года лоукостер откроет здесь девять новых направлений. Компания продолжает инвестировать в развитие своих многочисленных баз в этой европейской стране.

Об этом говорится на сайте компании.

Новые рейсы Wizz Air в Румынии

Отмечается, что компания добавит современный самолет Airbus A320neo, благодаря которому количество самолетов Wizz Air, выполняющих рейсы из румынских баз зимой, возрастет до 39.

С 29 марта 2026 года пассажиры из Тыргу-Муреша, помимо существующего ежедневного рейса в Будапешт, смогут летать в:

Брюссель (Бельгия);

Ларнаку (Кипр);

Париж (Франция);

Дортмунд и Мемминген (Германия);

Милан и Рим (Италия);

Базель (Швейцария);

Лондон (Великобритания).

В настоящее время авиакомпания обслуживает 219 маршрутов в 13 румынских аэропортах, которые летают в 27 стран. За последние 19 лет Wizz Air создала девять операционных баз в Бухаресте, Клуже, Крайове, Яссы, Сибиу, Сучаве, Тимишоаре, а теперь и в Тыргу-Муреше.

Билеты на новые направления уже доступны в приложении и на сайте Wizz Air. Их стоимость стартует от 15 евро (около 700 гривен).

