Україна
Wizz Air планує розмістити в Україні 15 літаків

Wizz Air планує розмістити в Україні 15 літаків

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 13:29
Wizz Air повернеться в Україну — компанія назвала умову
Літак Wizz Air. Фото: wizzair.com

На тлі перемовин США, України та Росії про завершення війни багато відомих авіакомпаній озвучили плани щодо повернення в повітряний простір літаків до нашої країни. Зокрема, угорський лоукостер Wizz Air готовий швидко відновити рейси до Києва, Одеси та Львова.

Про це пише Financial Times.

Wizz Air про повернення до України

Представники лоукостера заявили, що готові відновити рейси через два тижні після підписання мирної угоди. У найближчі два роки після настання миру компанія має намір розмістити в Україні 15 літаків, а ще через 7 років збільшити кількість бортів до 50.

"Ми це планували, щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою діяльність", — повідомив гендиректор Wizz Air Йожеф Вараді Financial Times. 

До початку пандемії Covid у 2021 році літаками Wizz Air до України прилітало близько 15 млн пасажирів на рік.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
