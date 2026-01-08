Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Wizz Air відкрив святковий розпродаж квитків — напрямки

Wizz Air відкрив святковий розпродаж квитків — напрямки

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 12:12
Wizz Air відкрив розпродаж — скільки коштують квитки
Посадка на літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air відкрив новий 2026 рік вигідними пропозиціями для пасажирів. Компанія анонсувала святкову акцію зі знижками на авіаквитки.

Про це йдеться на сайті компанії.

Реклама
Читайте також:

Розпродаж Wizz Air

Зазначається, що компанія розпочала 2026 рік новорічним розпродажем, який вже доступний для пасажирів. Святкова акція діє протягом обмеженого часу, і очікується, що квитки на багато популярних маршрутів будуть швидко розпродані.

"Wizz Air відкрив пасажирам можливість придбати виняткові квитки зі знижкою до 26% на 5 мільйонів місць у мережі WIZZ. Новорічний розпродаж дає мандрівникам ідеальний привід почати планувати свої пригоди на 2026 рік заздалегідь", — йдеться в повідомленні.

Старший менеджер зі стратегічних комунікацій Wizz Air Даніела Бергмане розповіла, що компанія надала пасажирам доступ до найцікавіших пропозицій року, заохочуючи їх більше подорожувати, менше витрачати й розпочати новий рік із незабутніми враженнями.

Акційні авіаквитки можна придбати на напрямки:

  • Варшава — Мілан від €14,5;
  • Краків — Валенсія від €18
  • Кишинів — від €13,5;
  • Братислава — Тирана від €17;
  • Бухарест — Болонья від €14;
  • Будапешт — Берлін від €18.

Раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.

Також ми писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.

авіарейси авіаквитки подорож акція Wizz Air
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації