Wizz Air відкрив розпродаж — скільки коштують квитки

Посадка на літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air відкрив новий 2026 рік вигідними пропозиціями для пасажирів. Компанія анонсувала святкову акцію зі знижками на авіаквитки.

Про це йдеться на сайті компанії.

Розпродаж Wizz Air

Зазначається, що компанія розпочала 2026 рік новорічним розпродажем, який вже доступний для пасажирів. Святкова акція діє протягом обмеженого часу, і очікується, що квитки на багато популярних маршрутів будуть швидко розпродані.

"Wizz Air відкрив пасажирам можливість придбати виняткові квитки зі знижкою до 26% на 5 мільйонів місць у мережі WIZZ. Новорічний розпродаж дає мандрівникам ідеальний привід почати планувати свої пригоди на 2026 рік заздалегідь", — йдеться в повідомленні.

Старший менеджер зі стратегічних комунікацій Wizz Air Даніела Бергмане розповіла, що компанія надала пасажирам доступ до найцікавіших пропозицій року, заохочуючи їх більше подорожувати, менше витрачати й розпочати новий рік із незабутніми враженнями.

Акційні авіаквитки можна придбати на напрямки:

Варшава — Мілан від €14,5;

Краків — Валенсія від €18

Кишинів — від €13,5;

Братислава — Тирана від €17;

Бухарест — Болонья від €14;

Будапешт — Берлін від €18.

