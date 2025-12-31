Відео
Маловідома послуга Wizz Air — чи варто переплачувати 249 євро

Маловідома послуга Wizz Air — чи варто переплачувати 249 євро

Дата публікації: 31 грудня 2025 17:18
Як зекономити на бронюванні місць та багажі — послуга Wizz Privilege Pass
Літак лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Пасажирам угорської бюджетної авіакомпанії Wizz Air доступна послуга Privilege Pass, про яку мало хто знає. Завдяки їй мандрівники за окрему плату мають можливість користуватися пріоритетною посадкою і брати на борт більше ручної поклажі.

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника.

Читайте також:

Чи варто переплачувати за WIZZ Privilege Pass

Пасажири, які оплатили послугу WIZZ Privilege Pass можуть безплатно бронювати місце в літаку та брати з собою на борт 2 одиниці ручної поклажі — сумку розмірами до 40 x 30 x 20 см та маленьку валізу розмірами до 55 x 40 x 23 см та максимальною вагою 10 кг.

Вартість WIZZ Privilege Pass становить 249 євро. Послуга діє рік і є індивідуалізованою — нею не може скористатися інший пасажир.

Така послуга буде корисною для тих, хто часто мандрує літаком. За кожен переліт необхідно віддавати від 6 до 40 євро за валізу й окремо сплачувати бронювання місця.

Раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.

Також ми писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.

авіарейси подорож Wizz Air літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
