Як зекономити на бронюванні місць та багажі — послуга Wizz Privilege Pass

Літак лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Пасажирам угорської бюджетної авіакомпанії Wizz Air доступна послуга Privilege Pass, про яку мало хто знає. Завдяки їй мандрівники за окрему плату мають можливість користуватися пріоритетною посадкою і брати на борт більше ручної поклажі.

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника.

Реклама

Читайте також:

Чи варто переплачувати за WIZZ Privilege Pass

Пасажири, які оплатили послугу WIZZ Privilege Pass можуть безплатно бронювати місце в літаку та брати з собою на борт 2 одиниці ручної поклажі — сумку розмірами до 40 x 30 x 20 см та маленьку валізу розмірами до 55 x 40 x 23 см та максимальною вагою 10 кг.

Вартість WIZZ Privilege Pass становить 249 євро. Послуга діє рік і є індивідуалізованою — нею не може скористатися інший пасажир.

Така послуга буде корисною для тих, хто часто мандрує літаком. За кожен переліт необхідно віддавати від 6 до 40 євро за валізу й окремо сплачувати бронювання місця.

Раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.

Також ми писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.