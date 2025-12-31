Як зекономити на бронюванні місць та багажі — послуга Wizz Privilege Pass

Маловідома послуга Wizz Air — чи варто переплачувати 249 євро
Пасажирам угорської бюджетної авіакомпанії Wizz Air доступна послуга Privilege Pass, про яку мало хто знає. Завдяки їй мандрівники за окрему плату мають можливість користуватися пріоритетною посадкою і брати на борт більше ручної поклажі.
Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника.
Чи варто переплачувати за WIZZ Privilege Pass
Пасажири, які оплатили послугу WIZZ Privilege Pass можуть безплатно бронювати місце в літаку та брати з собою на борт 2 одиниці ручної поклажі — сумку розмірами до 40 x 30 x 20 см та маленьку валізу розмірами до 55 x 40 x 23 см та максимальною вагою 10 кг.
Вартість WIZZ Privilege Pass становить 249 євро. Послуга діє рік і є індивідуалізованою — нею не може скористатися інший пасажир.
Така послуга буде корисною для тих, хто часто мандрує літаком. За кожен переліт необхідно віддавати від 6 до 40 євро за валізу й окремо сплачувати бронювання місця.
Раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.
Також ми писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.
Читайте Новини.LIVE!