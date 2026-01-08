Wizz Air открыл распродажу — сколько стоят билеты

Посадка на самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air открыл новый 2026 год выгодными предложениями для пассажиров. Компания анонсировала праздничную акцию со скидками на авиабилеты.

Об этом говорится на сайте компании.

Распродажа Wizz Air

Отмечается, что компания начала 2026 год новогодней распродажей, которая уже доступна для пассажиров. Праздничная акция действует в течение ограниченного времени, и ожидается, что билеты на многие популярные маршруты будут быстро распроданы.

"Wizz Air открыл пассажирам возможность приобрести исключительные билеты со скидкой до 26% на 5 миллионов мест в сети WIZZ. Новогодняя распродажа дает путешественникам идеальный повод начать планировать свои приключения на 2026 год заранее", — говорится в сообщении.

Старший менеджер по стратегическим коммуникациям Wizz Air Даниэла Бергмане рассказала, что компания предоставила пассажирам доступ к самым интересным предложениям года, поощряя их больше путешествовать, меньше тратить и начать новый год с незабываемыми впечатлениями.

Акционные авиабилеты можно приобрести на направления:

Варшава — Милан от €14,5;

Краков — Валенсия от €18

Кишинев — от €13,5;

Братислава — Тирана от €17;

Бухарест — Болонья от €14;

Будапешт — Берлин от €18.

