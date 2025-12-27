Wizz Air відкрив 6 нових маршрутів з Британії — рейси

Літак лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Одна з найпопулярніших бюджетних авіакомпаній Європи Wizz Air оголосила, що наступного року відкриє шість нових маршрутів з одного з найзавантаженіших аеропортів Великої Британії.

Про це пише Daily Express.

Нові рейси Wizz Air

Зазначається, що 12 червня 2026 року відпочивальники зможуть літати з Wizz Air до популярних напрямків в Іспанії, Португалії та інших країнах Європи з аеропорту Лондон-Лутон.

За новим літнім розкладом можна буде дістатися із Лондона до:

Єревана (Вірменія);

Аліканте (Іспанія);

Ліона (Франція);

Корфу (Греція);

Фару (Португалія);

Турину (Італія).

Єреван, столиця і найбільше місто Вірменії, відоме як одне з найстаріших безперервно населених міст світу, де поєднуються затишні кафе, винні бари, ресторани, церкви, галереї та музеї. Водночас Турин на північному заході Італії славиться своєю бароковою архітектурою та смачною кухнею.

Аеропорт Лутон є одним з найзавантаженіших аеропортів Великої Британії. Він посідає п'яте місце за загальним обсягом пасажиропотоку, і є головним хабом для лоукост-авіакомпаній easyJet, Ryanair і Wizz Air.

