Подорож з Wizz Air 2026 — скільки місць в літаку та яка вартість бронювання місць

Літак Wizz Air. Фото: wizzair.com

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air пропонує пасажирам вигідні ціни на квитки. Проте лоукостер ввів окрему плату за вибір місця при бронюванні квитків на рейс, вартість якої залежить від багатьох факторів.

Про це йдеться на сайті авіаперевізника.

Реклама

Читайте також:

Бронювання квитків Wizz Air

Основний флот авіакомпанії Wizz Air складають літаки Airbus A320 із конфігурацією на 180-186 пасажирських місць.

Пасажири лоукостера можуть обрати, чи хочуть вони платити за призначення місця в літаку. Якщо при бронюванні квитка не обрати місце — воно буде рандомно призначено під час реєстрації без додаткової плати. Зокрема, реєстрація відкривається за 12 годин до відправлення авіарейсу.

Забронювати місце без додаткової плати пасажир також може скориставшись пакетом (WIZZ Go & WIZZ Flex) або програмою Privilege Pass.

Вартість бронювання місця в літаку компанії залежить від напрямку та дати вильоту й стартує від 5 євро. Так, в пікові періоди доведеться віддавати від 30 євро.

Раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.

Також ми писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.