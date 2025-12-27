Wizz Air открыл 6 новых маршрутов из Британии — рейсы

Видео
Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 15:15
Самолет лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Одна из самых популярных бюджетных авиакомпаний Европы Wizz Air объявила, что в следующем году откроет шесть новых маршрутов из одного из самых загруженных аэропортов Великобритании.

Об этом пишет Daily Express.

Новые рейсы Wizz Air

Отмечается, что 12 июня 2026 года отдыхающие смогут летать с Wizz Air к популярным направлениям в Испании, Португалии и других странах Европы из аэропорта Лондон-Лутон.

По новому летнему расписанию можно будет добраться из Лондона до:

  • Еревана (Армения);
  • Аликанте (Испания);
  • Лиона (Франция);
  • Корфу (Греция);
  • Фару (Португалия);
  • Турина (Италия).

Ереван, столица и крупнейший город Армении, известен как один из старейших непрерывно населенных городов мира, где сочетаются уютные кафе, винные бары, рестораны, церкви, галереи и музеи. В то же время Турин на северо-западе Италии славится своей барочной архитектурой и вкусной кухней.

Аэропорт Лутон является одним из самых загруженных аэропортов Великобритании. Он занимает пятое место по общему объему пассажиропотока, и является главным хабом для лоукост-авиакомпаний easyJet, Ryanair и Wizz Air.

Ранее мы рассказывали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority и помогает ли она сэкономить на багаже.

Также мы писали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.

авиарейсы путешествие Европа Wizz Air курорты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
