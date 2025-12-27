Wizz Air открыл 6 новых маршрутов из Британии — рейсы

Wizz Air открыл новые рейсы на известные курорты — направления
Одна из самых популярных бюджетных авиакомпаний Европы Wizz Air объявила, что в следующем году откроет шесть новых маршрутов из одного из самых загруженных аэропортов Великобритании.
Об этом пишет Daily Express.
Новые рейсы Wizz Air
Отмечается, что 12 июня 2026 года отдыхающие смогут летать с Wizz Air к популярным направлениям в Испании, Португалии и других странах Европы из аэропорта Лондон-Лутон.
По новому летнему расписанию можно будет добраться из Лондона до:
- Еревана (Армения);
- Аликанте (Испания);
- Лиона (Франция);
- Корфу (Греция);
- Фару (Португалия);
- Турина (Италия).
Ереван, столица и крупнейший город Армении, известен как один из старейших непрерывно населенных городов мира, где сочетаются уютные кафе, винные бары, рестораны, церкви, галереи и музеи. В то же время Турин на северо-западе Италии славится своей барочной архитектурой и вкусной кухней.
Аэропорт Лутон является одним из самых загруженных аэропортов Великобритании. Он занимает пятое место по общему объему пассажиропотока, и является главным хабом для лоукост-авиакомпаний easyJet, Ryanair и Wizz Air.
