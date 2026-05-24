Wizz Air та Vueling запустили розпродаж квитків від 20 євро

Wizz Air та Vueling запустили розпродаж квитків від 20 євро

Дата публікації: 24 травня 2026 12:45
Авіавитки від 20 євро: Vueling та Wizz Air запустили весняний розпродаж
Пасажирський термінал в іспанському аеропорту. Фото: Новини.LIVE

У лоукостерів Vueling та Wizz Air почався великий розпродаж. Авіакомпанії короткостроково роздають тисячі дешевих квитків до європейських міст. Виліт можна запланувати у тому числі з міст Литви, Польщі чи Німеччини.

Про це повідомляє Новини.LIVE, вивчивши пропозиції обох авіакомпаній. 

Травневий розпродаж Vueling

У Vueling квитки зі знижками доступні до 25 травня включно, а відправитися в подорож можна з 1 червня по 30 вересня.

Приклади акційних напрямків та цін: 

Барселона — Рим (24 євро), 
Брюссель — Валенсія (36 євро), 
Лісабон — Більбао (25 євро), 
Париж — Сантьяго-де-Компостела (30 євро),
​​​Малага — Амстердам (30 євро).

Читайте також:

У вартість квитка входить лише переліт та ручна поклажа, яка поміститься під сидіння у салоні літака.

Травневий розпродаж Wizz Air

Лоукостер Wizz Air проводить менш короткий розпродаж: бюджетний перевізник теж знизив ціни на квитки до десятків міст Європи.

Акція діє лише 23-24 травня, а запланувати подорож можна в період із 1 до 30 червня.

Серед прикладів акційних напрямків: 

Вільнюс — Будапешт (22 євро), 
Краків — Рим (20 євро), 
Варшава — Афіни (23 євро),
​​Вроцлав — Спліт (23 євро),
​​Берлін — Белград (40 євро).

У вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа — та, що поміститься під сидіння. За інші послуги та великий багаж, необхідно доплатити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair скасував польоти до португальських Азорських островів, які часто порівнюють із Гаваями через чорні піщані пляжі. Через високі авіазбори тисячі мандрівників з Лондону, Брюсселя, Лісабона та Порту не зможуть відвідати острови. Раніше туди літало щонайменше 400 000 пасажирів за рік.

Також Новини.LIVE повідомляли, що цього літа польський аеропорт Катовіце стане одним із головних хабів Ryanair у Східній Європі. Загалом у Катовіце розміститься дев’ять літаків авіакомпанії: три виконуватимуть регулярні рейси, шість — чартерні.

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
