Wizz Air и Vueling запустили распродажу билетов от 20 евро

Wizz Air и Vueling запустили распродажу билетов от 20 евро

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 12:45
Авиабилеты от 20 евро: Vueling и Wizz Air запустили весеннюю распродажу
Пассажирский терминал в испанском аэропорту. Фото: Новини.LIVE

У лоукостеров Vueling и Wizz Air началась большая распродажа. Авиакомпании краткосрочно раздают тысячи дешевых билетов в европейские города. Вылет можно запланировать в том числе из городов Литвы, Польши или Германии.

Об этом сообщает Новини.LIVE, изучив предложения обеих авиакомпаний.

Майская распродажа Vueling

У Vueling билеты со скидками доступны до 25 мая включительно, а отправиться в путешествие можно с 1 июня по 30 сентября.

Примеры акционных направлений и цен:

Барселона — Рим (24 евро),
Брюссель — Валенсия (36 евро),
Лиссабон м Бильбао (25 евро),
Париж  Сантьяго-де-Компостела (30 евро),
Малага — Амстердам (30 евро).

В стоимость билета входит только перелет и ручная кладь, которая поместится под сиденье в салоне самолета.

Майская распродажа Wizz Air

Лоукостер Wizz Air проводит менее короткую распродажу: бюджетный перевозчик тоже снизил цены на билеты в десятки городов Европы.

Акция действует только 23-24 мая, а запланировать путешествие можно в период с 1 по 30 июня.

Среди примеров акционных направлений:

Вильнюс — Будапешт (22 евро),
Краков — Рим (20 евро),
Варшава — Афины (23 евро),
Вроцлав — Сплит (23 евро),
Берлин — Белград (40 евро).

В стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь — та, что поместится под сиденье. За другие услуги и большой багаж, необходимо доплатить.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair отменил полеты на португальские Азорские острова, которые часто сравнивают с Гавайями из-за черных песчаных пляжей. Из-за высоких авиасборов тысячи путешественников из Лондона, Брюсселя, Лиссабона и Порту не смогут посетить острова. Ранее туда летало не менее 400 000 пассажиров в год.

Также Новини.LIVE сообщали, что этим летом польский аэропорт Катовице станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе. Всего в Катовице разместится девять самолетов авиакомпании: три будут выполнять регулярные рейсы, шесть - чартерные.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
