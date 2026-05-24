Авиабилеты от 20 евро: Vueling и Wizz Air запустили весеннюю распродажу

Wizz Air и Vueling запустили распродажу билетов от 20 евро
У лоукостеров Vueling и Wizz Air началась большая распродажа. Авиакомпании краткосрочно раздают тысячи дешевых билетов в европейские города. Вылет можно запланировать в том числе из городов Литвы, Польши или Германии.
Об этом сообщает Новини.LIVE, изучив предложения обеих авиакомпаний.
Майская распродажа Vueling
У Vueling билеты со скидками доступны до 25 мая включительно, а отправиться в путешествие можно с 1 июня по 30 сентября.
Примеры акционных направлений и цен:
Барселона — Рим (24 евро),
Брюссель — Валенсия (36 евро),
Лиссабон м Бильбао (25 евро),
Париж — Сантьяго-де-Компостела (30 евро),
Малага — Амстердам (30 евро).
В стоимость билета входит только перелет и ручная кладь, которая поместится под сиденье в салоне самолета.
Майская распродажа Wizz Air
Лоукостер Wizz Air проводит менее короткую распродажу: бюджетный перевозчик тоже снизил цены на билеты в десятки городов Европы.
Акция действует только 23-24 мая, а запланировать путешествие можно в период с 1 по 30 июня.
Среди примеров акционных направлений:
Вильнюс — Будапешт (22 евро),
Краков — Рим (20 евро),
Варшава — Афины (23 евро),
Вроцлав — Сплит (23 евро),
Берлин — Белград (40 евро).
В стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь — та, что поместится под сиденье. За другие услуги и большой багаж, необходимо доплатить.
