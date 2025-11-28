Відео
Без переплат — як безкоштовно забронювати місце в Wizz Air

Дата публікації: 28 листопада 2025 11:33
Як не переплачувати за бронювання місця в літаку Wizz Air
Пасажирський літак. Фото: Unsplash
Ключові моменти Як зекономити на польотах з Wizz Air

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air пропонує пасажирам вигідні ціни на квитки до популярних курортів та напрямків. Проте лоукостер заробляє шляхом введення додаткових зборів. Зокрема, мандрівники сплачують додаткові кошти при купівлі посадкового талона за бронювання місця. 

Новини.LIVE розкажуть, як не переплачувати за місце в літаку Wizz Air.

Читайте також:

Як зекономити на польотах з Wizz Air

Щоб не платити за окреме місце в літаку — дочекайтеся його автоматичного призначення під час онлайн-реєстрації. Реєстрація відкривається за 24 години до вильоту і закривається за 3 години до нього. Проте варто вчасно проходити реєстрацію, адже в аеропорту доведеться віддати за неї 40 євро.

Послуга Wizz Priority також надає пасажирам ряд інших переваг. Зокрема, вона дає можливість пасажирам обирати місця в літаку без доплат та швидше проходити посадку на літак — для туристів створюють окрему чергу та їх першими пускають на рейс. За додаткову послугу лоукостера доведеться віддати від 5 до 35 євро — цінник  залежить від сезону, часу бронювання квитка та напрямку.

Раніше експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

авіарейси авіаквитки подорож транспорт Wizz Air
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
