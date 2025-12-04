Wizz Air вернется в Украину — компания назвала условие

Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com

На фоне переговоров США, Украины и России о завершении войны многие известные авиакомпании озвучили планы по возвращению в воздушное пространство самолетов в нашу страну. В частности, венгерский лоукостер Wizz Air готов быстро восстановить рейсы в Киев, Одессу и Львов.

Об этом пишет Financial Times.

Реклама

Читайте также:

Wizz Air о возвращении в Украину

Представители лоукостера заявили, что готовы возобновить рейсы через две недели после подписания мирного соглашения. В ближайшие два года после наступления мира компания намерена разместить в Украине 15 самолетов, а еще через 7 лет увеличить количество бортов до 50.

"Мы это планировали, как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро возобновим свою деятельность", — сообщил гендиректор Wizz Air Йожеф Варади Financial Times.

До начала пандемии Covid в 2021 году, самолетами Wizz Air в Украину прилетало около 15 млн пассажиров в год.

Напомним, ранее мы рассказывали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority и помогает ли она сэкономить на багаже.

Также Wizz Air предлагает доступные цены на рейсы по всему миру, однако у лоукостера строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.