Wizz Air вернется в Украину — компания назвала условие

Wizz Air планирует разместить в Украине 15 самолетов
На фоне переговоров США, Украины и России о завершении войны многие известные авиакомпании озвучили планы по возвращению в воздушное пространство самолетов в нашу страну. В частности, венгерский лоукостер Wizz Air готов быстро восстановить рейсы в Киев, Одессу и Львов.
Об этом пишет Financial Times.
Wizz Air о возвращении в Украину
Представители лоукостера заявили, что готовы возобновить рейсы через две недели после подписания мирного соглашения. В ближайшие два года после наступления мира компания намерена разместить в Украине 15 самолетов, а еще через 7 лет увеличить количество бортов до 50.
"Мы это планировали, как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро возобновим свою деятельность", — сообщил гендиректор Wizz Air Йожеф Варади Financial Times.
До начала пандемии Covid в 2021 году, самолетами Wizz Air в Украину прилетало около 15 млн пассажиров в год.
Также Wizz Air предлагает доступные цены на рейсы по всему миру, однако у лоукостера строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.
