Wizz Air планує літати до США — що відомо

Популярний лоукостер Європи планує запустити рейси до США
Угорський лоукостер Wizz Air може вийти на трансатлантичний ринок. Авіакомпанія планує запустити свої перші рейси з Британії до Америки.
Про це пише The Sun.
Wizz Air планує літати через океан
Зазначається, що для того, щоб отримати дозвіл на польоти в США, авіакомпанія вже подала відповідну заявку до Міністерства транспорту (DOT).
Про те, куди саме компанія планує відкрити перші рейси мало що відомо. Однак, якщо компанія отримає дозвіл, популярними напрямками з Британії до США, особливо для лоукостерів, є Нью-Йорк, Маямі та Орландо. За даними місцевих ЗМІ, Wizz Air сподіваються розпочати польоти "якнайшвидше".
Наразі найдовший рейс Wizz Air — це маршрут з Лондона (Британія) до Джидди (Саудівська Аравія), який триває трохи менше семи годин.
Норвезька авіакомпанія Norse Atlantic наразі здійснює рейси з Великої Британії до Нью-Йорка та Орландо, а вартість квитків складає приблизно 400 доларів в один бік. Серед інших авіакомпаній, які намагалися здійснювати дешеві трансатлантичні рейси, була ісландська WOW Air. Проте компанія збанкрутувала у 2019 році.
