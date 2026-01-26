Wizz Air планує літати до США — що відомо

Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Угорський лоукостер Wizz Air може вийти на трансатлантичний ринок. Авіакомпанія планує запустити свої перші рейси з Британії до Америки.

Про це пише The Sun.

Реклама

Читайте також:

Wizz Air планує літати через океан

Зазначається, що для того, щоб отримати дозвіл на польоти в США, авіакомпанія вже подала відповідну заявку до Міністерства транспорту (DOT).

Про те, куди саме компанія планує відкрити перші рейси мало що відомо. Однак, якщо компанія отримає дозвіл, популярними напрямками з Британії до США, особливо для лоукостерів, є Нью-Йорк, Маямі та Орландо. За даними місцевих ЗМІ, Wizz Air сподіваються розпочати польоти "якнайшвидше".

Наразі найдовший рейс Wizz Air — це маршрут з Лондона (Британія) до Джидди (Саудівська Аравія), який триває трохи менше семи годин.

Норвезька авіакомпанія Norse Atlantic наразі здійснює рейси з Великої Британії до Нью-Йорка та Орландо, а вартість квитків складає приблизно 400 доларів в один бік. Серед інших авіакомпаній, які намагалися здійснювати дешеві трансатлантичні рейси, була ісландська WOW Air. Проте компанія збанкрутувала у 2019 році.

Нагадаємо, нещодавно Wizz Air запустила нові рейси із найближчого до України аеропорту.

Також ми писали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority.