Україна
Популярний лоукостер Європи планує запустити рейси до США

Популярний лоукостер Європи планує запустити рейси до США

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 14:17
Wizz Air планує літати до США — що відомо
Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Угорський лоукостер Wizz Air може вийти на трансатлантичний ринок. Авіакомпанія планує запустити свої перші рейси з Британії до Америки.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Wizz Air планує літати через океан

Зазначається, що для того, щоб отримати дозвіл на польоти в США, авіакомпанія вже подала відповідну заявку до Міністерства транспорту (DOT).

Про те, куди саме компанія планує відкрити перші рейси мало що відомо. Однак, якщо компанія отримає дозвіл, популярними напрямками з Британії до США, особливо для лоукостерів, є Нью-Йорк, Маямі та Орландо. За даними місцевих ЗМІ, Wizz Air сподіваються розпочати польоти "якнайшвидше". 

Наразі найдовший рейс Wizz Air — це маршрут з Лондона (Британія) до Джидди (Саудівська Аравія), який триває трохи менше семи годин.

Норвезька авіакомпанія Norse Atlantic наразі здійснює рейси з Великої Британії до Нью-Йорка та Орландо, а вартість квитків складає приблизно 400 доларів в один бік. Серед інших авіакомпаній, які намагалися здійснювати дешеві трансатлантичні рейси, була ісландська WOW Air. Проте компанія збанкрутувала у 2019 році.

 Нагадаємо, нещодавно Wizz Air запустила нові рейси із найближчого до України аеропорту

Також ми писали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority.

США авіарейси подорож Wizz Air літаки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
