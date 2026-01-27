Wizz Air добавил рейсы из Румынии и Молдовы — доступные направления и цены на билеты

Самолет Wizz Air. Фото: Pexels

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал новые направления из Румынии. Компания добавила рейсы из аэропорта Яссы, который находится в 330 км от Одессы, а также из Молдовы — аэропорт этой страны стал уже своеобразным хабом для украинцев.

О расширении расписания компания сообщила на своей официальной странице.

Реклама

Читайте также:

Новые рейсы Wizz Air из Румынии

Авиакомпания анонсировала два долгожданных рейса из международного аэропорта Яссы в летнем расписании 2026 года. Путешественники смогут по выгодным ценам полететь в туристические города Италии — Милан и Пизу.

Рейсы из Милана стартуют 20 мая и будут выполняться по средам и воскресеньям. Маршрут в Пизу станет доступен с 23 мая, рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Билеты уже доступны в продаже, цены стартуют от 20 евро.

Новые рейсы Wizz Air из Молдовы

Кроме того, в мае и июне компания добавит маршруты из молдавской столицы Кишинева в — популярные города Европы и курорты:

Кельн (Германия);

Базеля-Мюлуза (Франция);

Родос (Греция);

Римини (Италия).

Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты будут стартовать уже с 12 мая 2026 года.

Также мы писали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority.