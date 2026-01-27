Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Wizz Air добавил 6 новых рейсов из ближайших к Украине аэропортов

Wizz Air добавил 6 новых рейсов из ближайших к Украине аэропортов

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 18:07
Wizz Air добавил рейсы из Румынии и Молдовы — доступные направления и цены на билеты
Самолет Wizz Air. Фото: Pexels

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал новые направления из Румынии. Компания добавила рейсы из аэропорта Яссы, который находится в 330 км от Одессы, а также из Молдовы — аэропорт этой страны стал уже своеобразным хабом для украинцев.

О расширении расписания компания сообщила на своей официальной странице.

Реклама
Читайте также:

Новые рейсы Wizz Air из Румынии

Авиакомпания анонсировала два долгожданных рейса из международного аэропорта Яссы в летнем расписании 2026 года. Путешественники смогут по выгодным ценам полететь в туристические города Италии — Милан и Пизу.

Рейсы из Милана стартуют 20 мая и будут выполняться по средам и воскресеньям. Маршрут в Пизу станет доступен с 23 мая, рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Билеты уже доступны в продаже, цены стартуют от 20 евро.

Новые рейсы Wizz Air из Молдовы

Кроме того, в мае и июне компания добавит маршруты из молдавской столицы Кишинева  в — популярные города Европы и курорты:

  • Кельн (Германия);
  • Базеля-Мюлуза (Франция);
  • Родос (Греция);
  • Римини (Италия).

Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты будут стартовать уже с 12 мая 2026 года.

Также мы писали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority.

авиарейсы самокаты путешествие Wizz Air Румуния
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации