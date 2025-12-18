Відео
Головна Транспорт Wizz Air анонсував нові рейси із найбільшого аеропорту Польщі

Wizz Air анонсував нові рейси із найбільшого аеропорту Польщі

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 17:12
Wizz Air розширив список рейсів з аеропорту "Варшава — Шопен" — напрямки та розклад
Літак авіакомпанії Wizz Air. Фото: Wizz Air

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air влітку 2026 року додасть до бази у польській Варшаві 15-й літак. Лоукостер анонсував нові рейси із головного аеропорту країни "Варшава — Шопен".

Про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії.

Читайте також:

Нові рейси Wizz Air

Зазначається, що наступного року авіакомпанія запропонує понад 500 000 додаткових місць з Варшави за привабливими цінами, додавши до розкладу 5 нових рейсів. Зокрема, постійні інвестиції компанії демонструють довгострокову прихильність Wizz Air до польського ринку та зміцнюють її позиції як провідного лоукост-перевізника в аеропорту імені Фредерика Шопена у Варшаві.

Новий літній розклад Wizz Air з Варшави:

  • Таллінн (Естонія) — з 29 березня 2026 року;
  • Менорка/Махон (Іспанія) — з 29 березня 2026 року;
  • Ламеція — Терме (Італія) — з 30 березня 2026 року;
  • Фару (Португалія) — з 31 березня 2026 року;
  • Брашов (Румунія) — з 9 червня 2026 року.

Компанія додасть на базу у Варшаву новий літак A321neo, який споживає на 20% менше палива, викидає на 20% менше CO₂ і створює на 50% менше шуму в порівнянні з літаками Airbus попереднього покоління.

Дві третини флоту авіакомпанії вже складають літаки A321neo, а середній вік флоту становить трохи більше 4,5 років, що робить його одним з наймолодших і найефективніших флотів у світі.

Раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.

Також ми писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.

авіарейси подорож Wizz Air літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
