Wizz Air розширив список рейсів з аеропорту "Варшава — Шопен" — напрямки та розклад

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air влітку 2026 року додасть до бази у польській Варшаві 15-й літак. Лоукостер анонсував нові рейси із головного аеропорту країни "Варшава — Шопен".

Про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії.

Нові рейси Wizz Air

Зазначається, що наступного року авіакомпанія запропонує понад 500 000 додаткових місць з Варшави за привабливими цінами, додавши до розкладу 5 нових рейсів. Зокрема, постійні інвестиції компанії демонструють довгострокову прихильність Wizz Air до польського ринку та зміцнюють її позиції як провідного лоукост-перевізника в аеропорту імені Фредерика Шопена у Варшаві.

Новий літній розклад Wizz Air з Варшави:

Таллінн (Естонія) — з 29 березня 2026 року;

Менорка/Махон (Іспанія) — з 29 березня 2026 року;

Ламеція — Терме (Італія) — з 30 березня 2026 року;

Фару (Португалія) — з 31 березня 2026 року;

Брашов (Румунія) — з 9 червня 2026 року.

Компанія додасть на базу у Варшаву новий літак A321neo, який споживає на 20% менше палива, викидає на 20% менше CO₂ і створює на 50% менше шуму в порівнянні з літаками Airbus попереднього покоління.

Дві третини флоту авіакомпанії вже складають літаки A321neo, а середній вік флоту становить трохи більше 4,5 років, що робить його одним з наймолодших і найефективніших флотів у світі.

Раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.

Також ми писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.