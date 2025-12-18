Wizz Air расширил список рейсов из аэропорта "Варшава — Шопен" — направления и расписание

Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: Wizz Air

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air летом 2026 года добавит к базе в польской Варшаве 15-й самолет. Лоукостер анонсировал новые рейсы из главного аэропорта страны "Варшава — Шопен".

Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Новые рейсы Wizz Air

Отмечается, что в следующем году авиакомпания предложит более 500 000 дополнительных мест из Варшавы по привлекательным ценам, добавив в расписание 5 новых рейсов. В частности, постоянные инвестиции компании демонстрируют долгосрочную приверженность Wizz Air к польскому рынку и укрепляют ее позиции как ведущего лоукост — перевозчика в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве.

Новое летнее расписание Wizz Air из Варшавы:

Таллинн (Эстония) — с 29 марта 2026 года;

Менорка/Махон (Испания) — с 29 марта 2026 года;

Ламеция - Терме (Италия) — с 30 марта 2026 года;

Фару (Португалия) — с 31 марта 2026 года;

Брашов (Румыния) — с 9 июня 2026 года.

Компания добавит на базу в Варшаву новый самолет A321neo, который потребляет на 20% меньше топлива, выбрасывает на 20% меньше CO₂ и создает на 50% меньше шума по сравнению с самолетами Airbus предыдущего поколения.

Две трети флота авиакомпании уже составляют самолеты A321neo, а средний возраст флота составляет чуть более 4,5 лет, что делает его одним из самых молодых и эффективных флотов в мире.

