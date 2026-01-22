Wizz Air додав 3 рейси з Польщі — напрямки та розклад

Wizz Air анонсував 3 нових рейси з Польщі — напрямки
Популярний угорський лоукостер Wizz Air анонсував три нові рейси з аеропортів Польщі. Компанія додала їх у свій весняно-літній розклад 2026 року.
Про це йдеться на сайті авіаперевізника Wizz Air.
Нові напрямки Wizz Air
Зазначається, що з аеропорту Варшава-Модлін додасть рейси до Варни (Болгарія) і Ріміні (Італія). З аеропорту у Кракові пасажири зможуть дістатися до популярного грецького острова Родос.
Рейси до Варни й Родосу будуть виконуватися тричі на тиждень, а до Ріміні — чотири рази. Квитки вже доступні у продажу. Їх вартість стартує від 109 злотих в один бік (приблизно 1300 гривень).
Нині Wizz Air обслуговує 234 маршрути з Польщі до 32 країн. З моменту відкриття в Польщі Wizz Air перевезла майже 130 мільйонів пасажирів.
