Україна
Wizz Air анонсував 3 нових рейси з Польщі — напрямки

Wizz Air анонсував 3 нових рейси з Польщі — напрямки

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 12:42
Wizz Air додав 3 рейси з Польщі — напрямки та розклад
Літак Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air анонсував три нові рейси з аеропортів Польщі. Компанія додала їх у свій весняно-літній розклад 2026 року. 

Про це йдеться на сайті авіаперевізника Wizz Air.

Читайте також:

Нові напрямки Wizz Air

Зазначається, що з аеропорту Варшава-Модлін додасть рейси до Варни (Болгарія) і Ріміні (Італія). З аеропорту у Кракові пасажири зможуть дістатися до популярного грецького острова Родос. 

Рейси до Варни й Родосу будуть виконуватися тричі на тиждень, а до Ріміні — чотири рази. Квитки вже доступні у продажу. Їх вартість стартує від 109 злотих в один бік (приблизно 1300 гривень).

Нині Wizz Air обслуговує 234 маршрути з Польщі до 32 країн. З моменту відкриття в Польщі Wizz Air перевезла майже 130 мільйонів пасажирів.

Раніше ми розповідали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Маршрути стартуватимуть вже із 12 травня 2026 року.

Також ми писали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
