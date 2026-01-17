Ручная кладь Wizz Air в 2026 году — разрешенные размеры и правила

Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air предлагает пассажирам выгодные цены на авиарейсы, однако компания имеет кучу скрытых сборов. В частности, если вы захотите взять в самолет сумку с большими за установленные параметры — вам придется заплатить кругленькую сумму.

Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

Ручная кладь Wizz Air

Компания позволяет пассажирам брать с собой сумку или небольшой чемодан, который можно разместить под сиденьем. Она не должна превышать размеры 40 x 30 x 20 см, а также весить до 10 кг. Кроме того, путешественникам следует учесть, что колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки.

Без всяких доплат пассажиры Wizz Air могут взять в самолет:

верхнюю одежду;

одеяло;

книгу;

еду для младенцев;

костыли при необходимости.

За превышение установленных размеров авиакомпаний может взыскать в аэропорту дополнительную плату.

