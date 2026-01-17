Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Ручная кладь Wizz Air — что стоит знать пассажирам

Ручная кладь Wizz Air — что стоит знать пассажирам

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 15:15
Ручная кладь Wizz Air в 2026 году — разрешенные размеры и правила
Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air предлагает пассажирам выгодные цены на авиарейсы, однако компания имеет кучу скрытых сборов. В частности, если вы захотите взять в самолет сумку с большими за установленные параметры — вам придется заплатить кругленькую сумму.

Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

Реклама
Читайте также:

Ручная кладь Wizz Air

Компания позволяет пассажирам брать с собой сумку или небольшой чемодан, который можно разместить под сиденьем. Она не должна превышать размеры 40 x 30 x 20 см, а также весить до 10 кг. Кроме того, путешественникам следует учесть, что колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки.

Без всяких доплат пассажиры Wizz Air могут взять в самолет:

  • верхнюю одежду;
  • одеяло;
  • книгу;
  • еду для младенцев;
  • костыли при необходимости.

За превышение установленных размеров авиакомпаний может взыскать в аэропорту дополнительную плату.

Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты будут стартовать уже с 12 мая 2026 года.

Также мы писали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority.

правила путешествие Wizz Air самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации