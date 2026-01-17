Ручная кладь Wizz Air в 2026 году — разрешенные размеры и правила

Ручная кладь Wizz Air — что стоит знать пассажирам
Популярный венгерский лоукостер Wizz Air предлагает пассажирам выгодные цены на авиарейсы, однако компания имеет кучу скрытых сборов. В частности, если вы захотите взять в самолет сумку с большими за установленные параметры — вам придется заплатить кругленькую сумму.
Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.
Ручная кладь Wizz Air
Компания позволяет пассажирам брать с собой сумку или небольшой чемодан, который можно разместить под сиденьем. Она не должна превышать размеры 40 x 30 x 20 см, а также весить до 10 кг. Кроме того, путешественникам следует учесть, что колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки.
Без всяких доплат пассажиры Wizz Air могут взять в самолет:
- верхнюю одежду;
- одеяло;
- книгу;
- еду для младенцев;
- костыли при необходимости.
За превышение установленных размеров авиакомпаний может взыскать в аэропорту дополнительную плату.
