Wizz Air добавил 3 рейса из Польши — направления и расписание

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал три новых рейса из аэропортов Польши. Компания добавила их в свое весенне-летнее расписание 2026 года.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика Wizz Air.

Новые направления Wizz Air

Отмечается, что из аэропорта Варшава-Модлин добавит рейсы в Варну (Болгария) и Римини (Италия). Из аэропорта в Кракове пассажиры смогут добраться до популярного греческого острова Родос.

Рейсы в Варну и Родос будут выполняться три раза в неделю, а в Римини — четыре раза. Билеты уже доступны в продаже. Их стоимость стартует от 109 злотых в одну сторону (примерно 1300 гривен).

Сейчас Wizz Air обслуживает 234 маршрута из Польши в 32 страны. С момента открытия в Польше Wizz Air перевезла почти 130 миллионов пассажиров.

