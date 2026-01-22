Видео
Wizz Air анонсировал 3 новых рейса из Польши — направления

Дата публикации 22 января 2026 12:42
Wizz Air добавил 3 рейса из Польши — направления и расписание
Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал три новых рейса из аэропортов Польши. Компания добавила их в свое весенне-летнее расписание 2026 года.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика Wizz Air.

Читайте также:

Новые направления Wizz Air

Отмечается, что из аэропорта Варшава-Модлин добавит рейсы в Варну (Болгария) и Римини (Италия). Из аэропорта в Кракове пассажиры смогут добраться до популярного греческого острова Родос.

Рейсы в Варну и Родос будут выполняться три раза в неделю, а в Римини — четыре раза. Билеты уже доступны в продаже. Их стоимость стартует от 109 злотых в одну сторону (примерно 1300 гривен).

Сейчас Wizz Air обслуживает 234 маршрута из Польши в 32 страны. С момента открытия в Польше Wizz Air перевезла почти 130 миллионов пассажиров.

Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты будут стартовать уже с 12 мая 2026 года.

Также мы писали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority.

Польша авиарейсы путешествие Греция самолеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
