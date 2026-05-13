Waymo відкликає тисячі роботаксі через критичний збій

Waymo відкликає 3800 роботаксі через збій ШІ

Waymo відкликає 3800 роботаксі через збій ШІ

Дата публікації: 13 травня 2026 17:49
Безпілотне таксі Waymo на дорозі. Фото: скріншот Youtube/Michael Reyz

Waymo, що є дочірньою компанією Google, відкликає близько 3 800 безпілотних таксі у США після виявлення програмної помилки, яка могла дозволяти автономним авто виїжджати на затоплені ділянки доріг. Проблему зафіксували в системах керування п’ятого та шостого поколінь. В окремих містах це вже призводило до інцидентів і блокування руху.

Компанія ініціювала добровільне програмне відкликання близько 3800 авто через виявлений збій, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNBC.

Інциденти на дорогах

Йдеться про помилку в програмному забезпеченні автономного водіння, яка впливала на здатність системи розпізнавати ризик затоплення дороги. У Waymo уточнили, що це зачепило одразу дві генерації автономних платформ.

Фіксувалися випадки, коли роботаксі виїжджали на залиті водою вулиці та фактично застрягали. Подібне траплялося в Остіні, а також в інших населених пунктах, де транспорт змушений був об’їжджати нерухомі авто, що спричинило великі затори.  

Реакція компанії Waymo

У Waymo заявили, що безпека залишається пріоритетом і вже впроваджуються додаткові обмеження для уникнення зон із ризиком раптових підтоплень. Компанія підкреслює, що відкликання майже 4 тисяч машин є добровільним і спрямоване на оновлення ПЗ.

Читайте також:

Сервіс Waymo наразі працює у 11 містах США, серед яких Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Фінікс, Остін і Маямі. 

Окремо сервіс роботаксі у місті Сан-Антоніо також був тимчасово зупинений після інциденту, коли автономне авто виїхало на затоплену дорогу і його знесло у струмок. Зараз у компанії заявляють про підготовку до відновлення роботи в місті.

Раніше Новини.LIVE писали, що роботаксі по всьому світу все частіше потрапляють в аварії. З 2020 року безпілотні авто Waymo проїхали понад 80 мільйонів кілометрів. За ці шість років компанія повідомила про 60 аварій, досить серйозних, щоб спрацювала подушка безпеки або хтось був травмований.

Також Новини.LIVE писали, що через людиноподібного робота в салоні літака було серйозно затримано рейс у Окленді. Літак понад годину не міг вилетіти через перевірки батареї андроїда та суперечки з авіакомпанією, а інші пасажири вимушені були чекати. Цей випадок став першою в історії затримкою авіарейсу, яку спричинив робот-андроїд.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
