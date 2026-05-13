Waymo відкликає тисячі роботаксі через критичний збій

Безпілотне таксі Waymo на дорозі.

Waymo, що є дочірньою компанією Google, відкликає близько 3 800 безпілотних таксі у США після виявлення програмної помилки, яка могла дозволяти автономним авто виїжджати на затоплені ділянки доріг. Проблему зафіксували в системах керування п’ятого та шостого поколінь. В окремих містах це вже призводило до інцидентів і блокування руху.

Компанія ініціювала добровільне програмне відкликання близько 3800 авто через виявлений збій, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNBC.

Йдеться про помилку в програмному забезпеченні автономного водіння, яка впливала на здатність системи розпізнавати ризик затоплення дороги. У Waymo уточнили, що це зачепило одразу дві генерації автономних платформ.

Фіксувалися випадки, коли роботаксі виїжджали на залиті водою вулиці та фактично застрягали. Подібне траплялося в Остіні, а також в інших населених пунктах, де транспорт змушений був об’їжджати нерухомі авто, що спричинило великі затори.

У Waymo заявили, що безпека залишається пріоритетом і вже впроваджуються додаткові обмеження для уникнення зон із ризиком раптових підтоплень. Компанія підкреслює, що відкликання майже 4 тисяч машин є добровільним і спрямоване на оновлення ПЗ.

Сервіс Waymo наразі працює у 11 містах США, серед яких Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Фінікс, Остін і Маямі.

Окремо сервіс роботаксі у місті Сан-Антоніо також був тимчасово зупинений після інциденту, коли автономне авто виїхало на затоплену дорогу і його знесло у струмок. Зараз у компанії заявляють про підготовку до відновлення роботи в місті.

