Аварії за участю роботаксі — які найпоширеніші причини ДТП

Безпілотне таксі Waymo. Фото: Waymo.com

Роботаксі по всьому світу все частіше потрапляють в аварії, хоча і значно рідше за живих людей. За три останніх роки відомо про десятки дорожні інцидентів, хоча майже завжди люди не зазнають важких травм.

Днями роботаксі Waymo потрапило в аварію біля початкової школи в США, збивши дитину, що знову привернуло увагу регуляторів на тлі інших перевірок безпілотних авто компанії, повідомляє сайт Новини.LIVE з посиланням на Tech Crunch.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про інцидент з роботаксі Waymo

Компанія Waymo повідомила, що її безпілотний автомобіль збив дитину неподалік початкової школи в місті Санта-Моніка. Вік постраждалої дитини не розголошують, однак відомо, що травми були незначними.

Після інциденту влада почала офіційне розслідування. Waymo заявила, що повністю співпрацюватиме з регулятором у межах перевірки.

За даними компанії, роботаксі рухалося зі швидкістю близько 27 км/год та різко загальмувало, знизивши швидкість до 10 км/год перед зіткненням. Дитина раптово вибігла на проїжджу частину з-за припаркованого високого позашляховика, опинившись безпосередньо на траєкторії руху автомобіля.

При цьому автомобіль залишився на місці події, з'їхавши на узбіччя, і не продовжував рух, доки правоохоронці не дозволили йому залишити локацію.

Що відомо про компанію Waymo

Waymo — це дочірня компанія Google, яка є одним із піонерів у галузі автономних транспортних засобів. Наразі вона відіграє одну з ключових ролей у розвитку безпілотних таксі по всьому світу.

Починаючи з 2018 року, компанія активно впроваджує безпілотні автомобілі для комерційного використання в багатьох містахзахідної півкулі.

Перевірки діяльності роботаксі

Інцидент стався на тлі інших перевірок діяльності Waymo. Компанія вже перебуває під розслідуваннями через схожі інциденти.

Перше розслідування NHTSA відкрили у жовтні після інциденту в Атланті, а минулого тижня до перевірки долучилася Національна рада з безпеки на транспорті через близько 20 схожих випадків в Остіні.

Чому роботаксі краще за живих водіїв

З 2020 року безпілотні авто Waymo проїхали понад 80 мільйонів кілометрів. За ці шість років компанія повідомила про 60 аварій, досить серйозних, щоб спрацювала подушка безпеки або хтось був травмований.

Утім далеко не у всіх цих випадках винен був безпілотний автомобіль — федеральні правила у США вимагають, щоб компанія повідомляла про всі значні ДТП. Тому ці аварії були здебільшого або повністю провиною інших учаників дорожнього руху. У 34 випадках інші автомобілі чи велосипедісти врізалися в Waymo. Декілька аварій сталися, коли Waymo висаджував пасажира і той відкрив двері та зачепив автомобіль чи велосипед, що проїжджали повз.

В цілому за даними експертів, транспортні засоби Waymo потрапляли у набагато менше серйозних аварій, ніж авто, керовані людьми.

Раніше ми писали, що у 2026 році Bolt разом із китайською Pony.ai планують запустити в декількох містах Європі поїздки без водія на роботаксі.

Також ми писали, як роботи змінюєть бойові дії на фронті.