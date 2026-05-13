Waymo отзывает 3800 роботакси из-за сбоя ИИ

Waymo отзывает 3800 роботакси из-за сбоя ИИ

Дата публикации 13 мая 2026 17:49
Waymo отзывает тысячи роботакси из-за критического сбоя
Беспилотное такси Waymo на дороге. Фото: скриншот Youtube/Michael Reyz

Waymo, являющаяся дочерней компанией Google, отзывает около 3 800 беспилотных такси в США после обнаружения программной ошибки, которая могла позволять автономным авто выезжать на затопленные участки дорог. Проблему зафиксировали в системах управления пятого и шестого поколений. В отдельных городах это уже приводило к инцидентам и блокированию движения.

Компания инициировала добровольный программный отзыв около 3800 авто из-за обнаруженного сбоя, сообщает Новости.LIVE со ссылкой на CNBC.

Инциденты на дорогах

Речь идет об ошибке в программном обеспечении автономного вождения, которая влияла на способность системы распознавать риск затопления дороги. В Waymo уточнили, что это затронуло сразу две генерации автономных платформ.

Фиксировались случаи, когда роботакси выезжали на залитые водой улицы и фактически застревали. Подобное случалось в Остине, а также в других населенных пунктах, где транспорт вынужден был объезжать неподвижные авто, что вызвало большие пробки.

Реакция компании Waymo

В Waymo заявили, что безопасность остается приоритетом и уже внедряются дополнительные ограничения для избежания зон с риском внезапных подтоплений. Компания подчеркивает, что отзыв почти 4 тысяч машин является добровольным и направлен на обновление ПО.

Сервис Waymo сейчас работает в 11 городах США, среди которых Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Финикс, Остин и Майами.

Отдельно сервис роботакси в городе Сан-Антонио также был временно остановлен после инцидента, когда автономное авто выехало на затопленную дорогу и его снесло в ручей. Сейчас в компании заявляют о подготовке к возобновлению работы в городе.

Ранее Новини.LIVE писали, что роботакси по всему миру все чаще попадают в аварии. С 2020 года беспилотные авто Waymo проехали более 80 миллионов километров. За эти шесть лет компания сообщила о 60 авариях, достаточно серьезных, чтобы сработала подушка безопасности или кто-то был травмирован.

Также Новини.LIVE писали, что из-за человекоподобного робота в салоне самолета был серьезно задержан рейс в Окленде. Самолет более часа не мог вылететь из-за проверки батареи андроида и спора с авиакомпанией, а другие пассажиры вынуждены были ждать. Этот случай стал первой в истории задержкой авиарейса, которую вызвал робот-андроид.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
