Waymo отзывает тысячи роботакси из-за критического сбоя

Waymo, являющаяся дочерней компанией Google, отзывает около 3 800 беспилотных такси в США после обнаружения программной ошибки, которая могла позволять автономным авто выезжать на затопленные участки дорог. Проблему зафиксировали в системах управления пятого и шестого поколений. В отдельных городах это уже приводило к инцидентам и блокированию движения.

Компания инициировала добровольный программный отзыв около 3800 авто из-за обнаруженного сбоя.

Инциденты на дорогах

Речь идет об ошибке в программном обеспечении автономного вождения, которая влияла на способность системы распознавать риск затопления дороги. В Waymo уточнили, что это затронуло сразу две генерации автономных платформ.

Фиксировались случаи, когда роботакси выезжали на залитые водой улицы и фактически застревали. Подобное случалось в Остине, а также в других населенных пунктах, где транспорт вынужден был объезжать неподвижные авто, что вызвало большие пробки.

Реакция компании Waymo

В Waymo заявили, что безопасность остается приоритетом и уже внедряются дополнительные ограничения для избежания зон с риском внезапных подтоплений. Компания подчеркивает, что отзыв почти 4 тысяч машин является добровольным и направлен на обновление ПО.

Сервис Waymo сейчас работает в 11 городах США, среди которых Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Финикс, Остин и Майами.

Отдельно сервис роботакси в городе Сан-Антонио также был временно остановлен после инцидента, когда автономное авто выехало на затопленную дорогу и его снесло в ручей. Сейчас в компании заявляют о подготовке к возобновлению работы в городе.

