У США гуманоїдний робіт ледь не зірвав виліт: що сталося в літаку

У США гуманоїдний робіт ледь не зірвав виліт. Фото: Elite Event Robotics. Колаж: Новини.LIVE

Робот-гуманоїд став причиною затримки авіарейсу в аеропорту Окленда. Літак до Сан-Дієго простояв на злітній смузі понад годину через суперечки навколо батареї робота та правил перевезення. У підсумку авіакомпанія вилучила у робота акумулятор, а пасажири весь цей час чекали на виліт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Futurism.

Окреме місце для робота

Команда компанії Elite Event Robotics летіла з Окленда до Сан-Дієго разом із гуманоїдним роботом Bebop, який важив близько 35 кілограмів.

Спочатку працівники хотіли здати робота в багаж, але в Southwest Airlines заявили, що вага перевищує допустимі норми. Після цього компанія просто викупила для нього окреме пасажирське місце.

Чому авіакомпанія затримала рейс

Коли андроїд Bebop вже зайняв своє місце біля ілюмінатора, бортпровідники почали ставити питання про літієву батарею робота та безпечність пристрою. Працівники авіакомпанії кілька разів перевіряли андроїда й уточнювали характеристики акумулятора.

Читайте також:

Перевірки та обговорення тривали понад годину. У результаті Southwest Airlines вирішила вилучити літієву батарею Bebop, пояснивши це порушенням правил щодо розмірів акумуляторів у салоні літака. Через суперечки щодо літієвої батареї літак весь цей час просто стояв на злітній смузі, а інші пасажири вимушені були чекати.

Місцеві медіа вже назвали цей випадок першою в історії затримкою авіарейсу, яку спричинив гуманоїдний робот.

Раніше Новини.LIVE писали, що один з найбільших аеропортів Азії запровадив зміни. В рамках трирічного експерименту роботи будуть мити та прибирати в літаках, а також завантажувати та транспортувати багаж.

Також Новини.LIVE розповідали, що на Близькому Сході відкрився перший у світі вертопорт для літаючих таксі. Аеропорт, що розташований у Дубаї, буде обслуговувати пасажирські рейси апаратів вертикального зльоту та посадки.