Перетин кордону із Румунією — перелік необхідних документів

Кордон із Румунією. Фото: Nokta.md

Щоб не виникло труднощів під час перетину кордону, краще заздалегідь дізнатися, які правила в’їзду діятимуть у Румунії в 2026 році. Потрібно зібрати всі документи, що вимагає прикордонний контроль.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Like Bus.

Реклама

Читайте також:

Які документи перевіряє Прикордонна служба

Громадяни України, які подорожують без візи, зобов’язані пред’явити чинний біометричний паспорт для закордонних поїздок. У межах Шенгенської зони вони мають право перебувати до 90 днів у кожному 180-денному проміжку.

Якщо мета поїздки — працевлаштування або навчання, слід оформити відповідну візу завчасно. Тип візи визначається метою в’їзду.

Під час транзиту через Румунію до іншої держави потрібно мати документ, що підтверджує дозвіл на в’їзд до кінцевої країни, або посвідку на проживання там.

Обов'язкова медична страховка

Прикордонники також можуть перевірити дійсність туристичного медичного страхового поліса. Сума покриття має дорівнювати щонайменше 30 000 євро.

Поліс повинен компенсувати витрати, що виникають під час перебування в країні: транспортування хворого назад в Україну, невідкладну медичну допомогу та інші випадки.

Які заборони та обмеження при в’їзді в Румунію

Крім дозволених категорій товарів для ввезення, існують товари, на які поширюються суворі обмеження або повна заборона:

алкоголь та тютюн понад допустимі ліміти;

готівка або цінні папери на суму понад 10 000 євро або її еквівалент у валюті;

наркотичні та психотропні речовини, зброя, боєприпаси;

рослини, насіння, продукти тваринного походження без сертифікатів;

домашні тварини без необхідних ветеринарних документів.

Митний контроль ретельно перевіряє всі категорії ризику, тому важливо дотримуватися правил і зберігати чеки та сертифікати на товари, що підлягають декларуванню.

Раніше ми розповідали, на яких пунктах пропуску на Львівщині менші черги.

Також ми писали, що українці можуть виїхати в Польщу з непогашеною судимістю, однак лише у випадку, якщо до них не застосували обмежувальні заходи в рамках відкритого кримінального провадження.