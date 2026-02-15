Пересечение границы с Румынией — перечень необходимых документов

Граница с Румынией. Фото: Nokta.md

Чтобы не возникло трудностей во время пересечения границы, лучше заранее узнать, какие правила въезда будут действовать в Румынии в 2026 году. Нужно собрать все документы, которые требует пограничный контроль.

Какие документы проверяет Пограничная служба

Граждане Украины, путешествующие без визы, обязаны предъявить действующий биометрический паспорт для заграничных поездок. В пределах Шенгенской зоны они имеют право находиться до 90 дней в каждом 180-дневном промежутке.

Если цель поездки — трудоустройство или обучение, следует оформить соответствующую визу заблаговременно. Тип визы определяется целью въезда.

Во время транзита через Румынию в другое государство нужно иметь документ, подтверждающий разрешение на въезд в конечную страну, или вид на жительство там.

Обязательная медицинская страховка

Пограничники также могут проверить действительность туристического медицинского страхового полиса. Сумма покрытия должна быть равна не менее 30 000 евро.

Полис должен компенсировать расходы, возникающие во время пребывания в стране: транспортировка больного обратно в Украину, неотложную медицинскую помощь и другие случаи.

Какие запреты и ограничения при въезде в Румынию

Кроме разрешенных категорий товаров для ввоза, существуют товары, на которые распространяются строгие ограничения или полный запрет:

алкоголь и табак сверх допустимых лимитов;

наличные или ценные бумаги на сумму более 10 000 евро или ее эквивалент в валюте;

наркотические и психотропные вещества, оружие, боеприпасы;

растения, семена, продукты животного происхождения без сертификатов;

домашние животные без необходимых ветеринарных документов.

Таможенный контроль тщательно проверяет все категории риска, поэтому важно соблюдать правила и сохранять чеки и сертификаты на товары, подлежащие декларированию.

