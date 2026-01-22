Кордони України та Румунії з'єднає нова сучасна траса

Пункт пропуску на кордоні України. Фото: Mindev.gov.ua

Україна та Румунія погодили спільний інфраструктурний проєкт, спрямований на розвиток прикордонного сполучення. Йдеться про напрямок "Порубне — Сірет".

Проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги на території Румунії до українського кордону, а також оновлення української ділянки траси, пише пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Хто заплатить за проєкт

Реалізація проєкту відбуватиметься за фінансування Європейського Союзу в межах механізму SAFE (Security Action for Europe).

Зазначено, що в рамках проєкту планується будівництво швидкісної дороги Сучава — Сірет (частина автомагістралі A7) на території Румунії з виходом до українського кордону. Також заплановано оновлення української ділянки дороги у напрямку Чернівців.

Що передбачає проєкт

Цей масштабний проєкт передбачає

розширення української ділянки дороги від кордону у напрямку Чернівців до двох смуг руху в кожен бік;

узгодження під’їздів і логістичних рішень із новою швидкісною ділянкою Сучава - Сірет (A7) на румунській стороні;

підготовку інфраструктури до зростання транспортних потоків після завершення будівництва.

У відомстві також повідомили, що паралельно вже розпочато розширення пункту пропуску "Порубне" для вантажного транспорту. До кінця року планується збільшити його пропускну здатність через реконструкцію та додаткові смуги руху.

