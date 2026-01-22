Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Україна й Румунія збудують нову швидкісну дорогу на кордоні

Україна й Румунія збудують нову швидкісну дорогу на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 17:30
Кордони України та Румунії з'єднає нова сучасна траса
Пункт пропуску на кордоні України. Фото: Mindev.gov.ua

Україна та Румунія погодили спільний інфраструктурний проєкт, спрямований на розвиток прикордонного сполучення. Йдеться про напрямок "Порубне — Сірет".

Проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги на території Румунії до українського кордону, а також оновлення української ділянки траси, пише пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Реклама
Читайте також:

Хто заплатить за проєкт

Реалізація проєкту відбуватиметься за фінансування Європейського Союзу в межах механізму SAFE (Security Action for Europe).

Зазначено, що в рамках проєкту планується будівництво швидкісної дороги Сучава — Сірет (частина автомагістралі A7) на території Румунії з виходом до українського кордону. Також заплановано оновлення української ділянки дороги у напрямку Чернівців.

Що передбачає проєкт

Цей масштабний проєкт передбачає

  • розширення української ділянки дороги від кордону у напрямку Чернівців до двох смуг руху в кожен бік;
  • узгодження під’їздів і логістичних рішень із новою швидкісною ділянкою Сучава - Сірет (A7) на румунській стороні;
  • підготовку інфраструктури до зростання транспортних потоків після завершення будівництва.

У відомстві також повідомили, що паралельно вже розпочато розширення пункту пропуску "Порубне" для вантажного транспорту. До кінця року планується збільшити його пропускну здатність через реконструкцію та додаткові смуги руху.

Нагадаємо, що польські фермери збираються розпочати страйк на кордоні з Україною. Внаслідок цього рух у пунктах пропуску ускладниться

Також ми розповідали, що у сфері транспорту в Україні готуються серйозні зміни. Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило перелік законодавчих ініціатив, які планують провести вже у 2026 році.

кордон дороги будівництво ЄС Румунія
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації