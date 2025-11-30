Перетин кордону з Польщею у 2025 році — чи випустять із непогашеною судимістю

Перетин кордону. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Відповідно до законодавства України, прикордонники мають право відмовити громадянину у виїзді, якщо він становить загрозу для громадського порядку та безпеки. Втім, далеко не всім особам із непогашеною судимістю заборонено виїжджати до Польщі. Як пояснив досвідчений юрист, значення має саме характер обмежувальних заходів покладених на людину вироком.

Про це "Фактам" розповів адвокат Сергія Костира.

Чи випустять із судимістю до Польщі

Судимість — це особливий правовий стан особи, який виникає у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.

Як пояснив адвокат, людина із непогашеною судимістю має право виїхати за межі країни лише у тому випадку, якщо до неї не застосували обмежувальні заходи в рамках кримінального провадження. Таким чином, людину з умовним терміном покарання за погодженням слідчого можуть випустити з країни. Проте Втім, юрист попередив, що в тому випадку, якщо особа не повернеться чи перевищить раніше обумовлений термін перебування за межами України, суд застосує щодо неї більш суворі обмежувальні заходи.

"Якщо людина відмічається і була заборона виїзду за кордон, слідчий її відправляє, тоді випустять з судимістю. Людина отримала умовний термін та й поїхала. Якщо особа не повернулася з-за кордону, то просто змінять міру покарання", — пояснив Сергій Костира.

Проте у зв'язку з воєнним станом чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають на військовому обліку — буде відмовлено у виїзді за кордон, незалежно від того, чи є в них непогашена судимість, чи немає.

