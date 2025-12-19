Виїзд за кордон перед Новим Роком — найменш завантажені пункти пропуску на Львівщині

Перетин кордону. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Багато українців на новорічні та різдвяні свята планують відпочинок за кордоном. На тлі підвищеного ажіотажу прикордонники розповіли, на який час краще планувати поїздку та через які пункти пропуску краще будувати свій маршрут.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Ажіотаж на кордоні перед Різдвом

Прикордонники повідомили, що нині фіксується найбільше навантаження у "Шегинях" та "Краківці". В рази менш завантаженими є пункти пропуску "Смільниці" та "Нижанковичах", помірний рух транспорту — у "Раві-Руській", "Угриневі" та "Грушеві".

"За прогнозами, трафік зросте до 25%. Прикордонники поступово збільшують кількість особового складу, розгортають додаткові автоматизовані робочі місця та підтримують тісну взаємодію з польськими колегами", — додали в ДПСУ.

Очікується, що у дні Різдва та Нового року рух транспорту тимчасово знизиться, а після першого тижня січня пасажиропотік буде помітно зменшуватися.

Для того, щоб не стояти годинами в заторах на кордоні, прикордонники порекомендували обирати менш завантажені пункти та нічний або ранковий час.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зміняться правила щодо виїзду чоловіків за кордон. Зміни торкнуться деяких категорій громадян, зокрема чоловіків певних професій.

Також ми писали, що українці можуть виїхати в Польщу з непогашеною судимістю, однак лише у випадку, якщо до них не застосували обмежувальні заходи в рамках відкритого кримінального провадження.